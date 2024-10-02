隨山陀兒飆漲1成！彰化溪湖果菜市場　青蔥、芹菜直逼200元

▲彰化溪湖果菜公司蔥及芹菜交易飆漲1成。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

山陀兒颱風來襲，菜價也跟著攀升，彰化縣溪湖果菜市場今(2)日蔬菜整體平均批發價格33.9元，漲幅約在1成左右，其中最高價為青蔥、芹菜，芹菜交易均價逼近200元大關，尤其芭樂近2個月以來已經進入成長期，市價每台斤約70元，果農也趕忙採收，希望能補回上次凱米颱風所造成的損失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲茄農趕忙採收。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據溪湖果菜市場交易顯示，上周末交易到貨量86.26公噸，交易均價每公斤28.7元，今天是33.9，均價較昨日32.3元稍漲1.6元，其中包心白菜、小白菜、青江菜、芥藍菜等葉菜類，今日一開市就全面漲價，來到每公斤55.8之間，另外青蔥最高價197.6元、芹菜最高價格262.1元，每公斤交易平均價132.6元與199.6元。

▲彰化溪湖果菜公司交易飆漲1成。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不僅菜價連翻漲，果農、菜農及稻農面對颱風來襲都戰戰兢兢，由於稻田正值成長期，稻農看到颱風來，深怕未來會變成空包彈，擔心的睡不著覺，1名種植茄子的農民表示，近日茄價上漲，交易價每公斤達200元以上，雖然颱風目前沒有帶來風雨，但仍不能小看颱風尾的威力。

▲瓜農緊急採收。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化是全台芭樂產區之一，之前凱米颱風來襲芭樂幾乎全軍覆沒，這次芭樂農趕忙採收、田尾一名陳姓瓜農也強調，農民看天吃飯，農作物最怕遇到風雨，目前正值小黃瓜成熟期，萬一成為泡水瓜，付出的心血恐都白費了，趕緊收一波，讓損失減到最低。

▲彰化溪湖果菜公司交易飆漲1成。（圖／記者唐詠絮攝）