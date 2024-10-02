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彰化有風無雨「颱風假白放了？」　網反酸：放也罵、不放也罵　

▲彰化八卦山大佛重新露臉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣今日放颱風假。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

颱風山陀兒仍在原地打轉中，今(2)日全台停班停課，彰化縣部分鄉鎮下起微微細雨，但感受不到颱風來襲的陣陣威力，不少人上縣長王惠美臉書質疑「無風無雨到底有什麼好放的」、不過也有人力挺回酸「放也罵、不放也罵」，縣長媽媽昨晚在臉書上表示，今日風力已達停班停課標準，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，低窪地區留意淹水，並做好防颱準備。

由於山陀兒移動速度緩慢，今天截至中午以前，彰化沿海部分鄉鎮地區處於小風小雨，其他鄉鎮則是風和日麗，讓不少上班族砲轟「不要亂停班停課好不好」、直呼「賺到」，但也有人認為根本白放假。

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面對平靜的颱風假，彰化人要去哪裡，曾被網友列為全台10大最無聊縣市榜首的彰化縣，KTV幾乎都被預約、僅剩南彰化員林大戲院，許多民眾直呼「颱風假無處可去，真的很無聊」，已經有不少人準備衝往台中市，有民眾說，「彰化一點都不無聊」，不僅有唯美的王功漁港、也有全台第一的鹿港老街，逛累了還有爌肉及肉圓美食，但也有網友認為「颱風天還是乖乖在家」。

王惠美在防颱整備會議中強調，依據中央氣象署預報資料，今日風力已達停班停課標準，後續請縣府各防災單位加強防災整備工作，並隨時提高警覺，務必以最高標準，做最完善準備，以保障鄉親生命財產安全，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，低窪地區留意淹水，並做好防颱準備。

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