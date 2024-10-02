不法業者颱風夜偷排廢水　台南市環保局查獲從嚴處分

▲台南市環保局稽查人員，在颱風夜凌晨查獲不肖業者不法偷排廢水，當場勒令業者停止排放，並依違反水污染防治法開單告發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為積極推廣食農教育、提升學生對茶葉相關知識，及協助教師在課程教學中的運用，農業部茶及飲料作物改良場辦理2024年「茶葉食農教育教案徵件計畫」，台南市學校積極參賽，其中建興國中獲得精選；崑山國小及海東國小各獲優選肯定。

台南市教育局指出，3校透過用心的教學活動，在孩子心中播下愛鄉土、護生態的種子，成為在地農業與生態環境的守護者。

市長黃偉哲表示，台南飲茶文化與台灣人密不可分，如手搖冷飲或是沖泡茶葉紅茶、綠茶、烏龍茶等，與生活息息相關，今年的國宴飲品，便是出自台南知名手搖飲業者的好茶，也是「台南之光」，樂見學校發展茶葉教育，讓學生對在地茶飲產業有更深入了解。

教育局長鄭新輝表示，本次參賽教師透過茶葉品茗、介紹特色品種、探討文化與環境議題，培養學生觀察自身周邊土地與環境的關聯，養成支持農業的信念，以達向下扎根之效。

獲得精選的建興國中楊孟勳教師與周育信教師以「茶，餘飯後」為主題，引導學生對茶的製程產生興趣，探討人與環境間的永續關係，進而養成學生永續發展的行動。

獲得優選的崑山國小杜弘毅教師以「一縷茶香 百年繚繞」為主題，期盼透過課程教學，讓學生了解台灣茶的特色與種類，也能創作出品茗與茶類料理相關作品，茶類的料理蘊藏著生命深邃記憶的滋味，讓學生體會家人團聚在一起的美好滋味。

海東國小陳啟昌教師及崇明國小洪方莉教師共同設計「台灣茶葉」課程，以飲食文化中許多茶飲相關應用，進行加深加廣，讓學生對茶文化、分類與製作有更進一步的認識，並能對茶葉生產與環境永續進行深入探討。