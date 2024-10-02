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台南信用合作社女主管詐領1千多萬　法院判賠882萬元

▲台南一間信用合作社杜姓前營業女主管，被控詐領姨丈夫妻帳戶存款及冒名借貸，被信合社求償1258餘萬元，台南地院認信合社內控疏失有責任，判杜女賠882萬元。（圖／記者林東良攝）

▲台南一間信用合作社杜姓前營業女主管，被控詐領姨丈夫妻帳戶存款及冒名借貸，被信合社求償1258餘萬元，台南地院認信合社內控疏失有責任，判杜女賠882萬元。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南一家信用合作社的分社前杜姓女主管，被控以其姨丈夫妻名義開戶，盜領阿姨帳戶現金，並以其姨丈名義透支借款與授信借款，造成信合社損失，迄今仍欠370多萬元未清償，信合社控告杜女並求償1258萬多元，台南地院認杜女詐領犯行，惟信合社亦有3成內控過失，判杜女應賠信合社882萬多元，案可上訴。

信合社控指，被告杜姓女營業副主管，2020年8月起，利用幫其阿姨保管存摺、印章或蓋用印章之機會，自其阿姨之信用合作社帳戶，以匯款或提領現金之方式，陸續領款據為己有，使該帳戶之存款自2020年8月19日餘額新台幣879萬5370元，至2021年10月4日僅餘990元。

杜姓被告於2019年2月擔任營業部副主管，以吳姓姨丈名義於信用合作社開立活期儲蓄存款帳戶，再以該帳戶辦理400萬元之透支借款，並陸續動用借款且提款，至2019年5月動支額滿。為償還債務，杜女於2019年6月以姨丈名義向信合社辦理授信借款，並由阿姨為保證人，還用信合社承辦人員稱她已向2人接洽授信及對保事宜，使不知情之承辦人完成借據對保程序，致信合社陷於錯誤，於2019年6月13日，撥付授信款530萬元至姨丈帳戶，款項撥入後除抵償之前透支借款外，餘款並陸續自該帳號內以其保管之存指及印章領出，迄今借款餘尚有378萬8937元未清償。

信合社認杜女利用其主管業務之機會及員工彼此信任之關係，假稱其親人欲申請借款並已完成授信，使信合社同意撥款至其實際可管領之帳戶，信合社認杜女詐欺款項且盜用存戶之存款，致信合社受有1258萬4307元之損害，信合社提告請求杜女賠償。另名杜姓女子為人事職務保證人，請求杜姓保證人負連帶賠償責任。

台南地院法官審理時，杜女辯稱她是經姨丈夫妻同意，使用存摺與印鑑為他們領款，她雖未將提領款項交給姨丈夫妻，這是她與兩位長輩的損害賠償問題，信合社並無付任何錢給姨丈夫妻，她沒有侵害信合社權利，認前東家求償沒有理由。

法官傳訊杜女姨丈夫妻與信合社相關承辦人員，認定杜女未經阿姨同意、以不詳方式擅自盜用阿姨印章提領阿姨存款，前後26次共881萬多元；另冒用姨丈名義向信合社借款400萬與530萬元，也以不詳方式盜用姨丈印章蓋在借款契約與提款憑條，提領借款，都可以認定。

法官計算杜女盜領金額共為1260萬多元，其盜領與冒貸行為已不法侵害信合社權利；且受害的姨丈夫妻也對信合社與杜女提告要求連帶賠償，杜女所辯不足採信。由於本案存款提領與貸款對保、送件，都由杜女一手操弄辦理，信合社對於杜女姨丈夫妻客戶的損害有作業程序、管理與監督上的內控過失，要負3成過失責任，所以判杜女應賠信合社882萬多元；另杜女的人事保證人也要賠付信合社30萬多元。

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