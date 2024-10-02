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防備颱風山陀兒侵襲台南預防性撤離6百多人　黃偉哲：人身安全首要考量

▲台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施，至於民眾關心颱風假的議題，黃偉哲表示，颱風可能造成的危害不能不顧慮，是否放假乃由颱風的動向來決定，市府一切皆以市民人身安全為首要考量。

▲台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

氣象署最新資料顯示，山陀兒暴風圈已接觸南部及台東陸地，預計颱風強度有持續減弱的趨勢，但因環流依舊完整，周圍的強風豪雨帶仍會影響台灣，西半部沿海地區將陸續出現10級以上強陣風。

黃偉哲表示，目前台南市尚無災情傳出，唯有一棵路樹傾倒且已移除完成；土石流警戒區之保全戶也已撤離完成計621位。另，有關上次凱米颱風造成的八掌溪左岸防汛缺口包括國1下游、台1八掌溪橋下游及鐵路橋等3處，現已封堵完成，黃偉哲感謝五河分署持續針對土坡進行加強保護工作，市府並與五河分署協調於河岸周圍事先部署重型機具，以避免突發情形發生。

▲台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局說明防汛應變措施時指出，因應颱風低壓引發海平面升高，水利局已經在安平區、七股區、將軍區關閉防潮閘門及設置抽水機，避免海水溢淹。抽水站運轉情形部分，截至10月2日8時止，計華宗、本淵寮B等37座抽水站啟動抽水，總抽水量約104萬噸，且移動式抽水機已佈設及測試完成計494台。另，在交管道安部份，工務局表示南市目前計有鹽水溪過水便橋、土庫過水便橋等17座橋梁預警性封閉；白河區白河瓦窯子、新市區三舍里涵洞、官田區西庄堤防防汛道路等3處路段道路封閉。

黃偉哲最後責成市府各相關單位，於颱風侵襲期間務必做好防颱整備並注意彼此之間的橫向聯繋，呼籲市民對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全。

▲台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

更多山陀兒颱風即時資訊請參考台南市政府災害應變告示網(https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx)。

 記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施，至於民眾關心颱風假的議題，黃偉哲表示，颱風可能造成的危害不能不顧慮，是否放假乃由颱風的動向來決定，市府一切皆以市民人身安全為首要考量。

氣象署最新資料顯示，山陀兒暴風圈已接觸南部及台東陸地，預計颱風強度有持續減弱的趨勢，但因環流依舊完整，周圍的強風豪雨帶仍會影響台灣，西半部沿海地區將陸續出現10級以上強陣風。

黃偉哲表示，目前台南市尚無災情傳出，唯有一棵路樹傾倒且已移除完成；土石流警戒區之保全戶也已撤離完成計621位。另，有關上次凱米颱風造成的八掌溪左岸防汛缺口包括國1下游、台1八掌溪橋下游及鐵路橋等3處，現已封堵完成，黃偉哲感謝五河分署持續針對土坡進行加強保護工作，市府並與五河分署協調於河岸周圍事先部署重型機具，以避免突發情形發生。

水利局說明防汛應變措施時指出，因應颱風低壓引發海平面升高，水利局已經在安平區、七股區、將軍區關閉防潮閘門及設置抽水機，避免海水溢淹。抽水站運轉情形部分，截至10月2日8時止，計華宗、本淵寮B等37座抽水站啟動抽水，總抽水量約104萬噸，且移動式抽水機已佈設及測試完成計494台。另，在交管道安部份，工務局表示南市目前計有鹽水溪過水便橋、土庫過水便橋等17座橋梁預警性封閉；白河區白河瓦窯子、新市區三舍里涵洞、官田區西庄堤防防汛道路等3處路段道路封閉。

黃偉哲最後責成市府各相關單位，於颱風侵襲期間務必做好防颱整備並注意彼此之間的橫向聯繋，呼籲市民對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全。

更多山陀兒颱風即時資訊請參考台南市政府災害應變告示網(https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx)。

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