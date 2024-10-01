山陀兒龜速….高雄連放3天颱風假？陳其邁：不排除這可能

▲陳其邁下午視察永安北溝排水、新港抽水站防颱整備工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，中午過後颱風明顯向北移動，明天各地起風明顯，南部也開始下雨，甚至出現豪雨等級的降雨，因移動速度慢、影響時間拉長，高雄市政府宣布，明天（10/2）再停班停課。陳其邁下午視察永安北溝排水、新港抽水站防颱整備工作，被問及有可能連放「3天颱風假」，他表示，不排除這種可能。

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▲山陀兒颱風路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署資料，山陀兒強風的影響將大於雨，而登陸地點可能在台南高雄屏東，尤其是高雄。陳其邁說，「因為風進來，都沒阻擋，一下子就掃進來，風力會是非常強勁」，這對市區平地影響將會更嚴峻，民眾需減少不必要外出。

至於可能放三天颱風假？陳其邁回應，山陀兒每小時移動速率6-8公里，移動可以說非常緩慢，假如觸及到陸地之後，風速持續，也不排除這種可能。

陳其邁說，但如果颱風移動較快，也要評估後續造成的損害，假如損害非常嚴重，也會有可能連放3天，還是要看風速而定。他呼籲，這次依照最新資料，風速更強勁，是有史以來，這種強度的強風直接吹襲百萬人大都會區，必須做好準備。