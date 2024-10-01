享溫馨寄存證信函！控賣火鍋的「享牛」名字太像　業者拒更名

▲近日開幕的享牛火鍋收到享溫馨的存證信函。（圖／記者張雅雲攝）

記者許宥孺／高雄報導

壹起飛建設今年9月於六合商圈推出全新美食餐飲品牌「享牛溫體牛火鍋」，沒想到近期卻收到南霸天KTV「享溫馨」的存證信函，原因是「享」字涉嫌抄襲品牌概念，要求「享牛火鍋」盡速自行更名。不過業者認為，以「享」字為開頭的品牌不少，甚至高雄還有義享天地，因此拒絕配合更名。享溫馨則說，因集團預計今年興櫃，擔心市場誤會是同體系才會自清。

壹起飛餐飲集團餐飲部執行長黃柏勛指出，大約2周前，享牛火鍋收到享溫馨KTV的存證信函，感到很訝異。根據存證信函，公司店名涉有抄襲「享」溫馨品牌概念之虞，要求享牛盡速自行更名，若拒絕更名，將採取相關法律作為。

▲享溫馨KTV寄出存證信函。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃柏勛表示，「享牛台灣溫體牛火鍋」高雄中華店的商業登記為「壹起飛涮牛肉事業有限公司」，兩家公司並無任何關係。以享字開頭的餐飲品牌也不少，除了享牛，還有王品集團的享鴨、高雄的享食火鍋等，對熱愛美食的饕客來說不難辨識，感謝享溫馨能看重享牛，但品牌不會為此而更改店名。

▲享溫馨即將上興櫃。（圖／記者張雅雲攝）

享溫馨總經理李奇霖則表示，集團預計今年上興櫃市場，近期陸續拓增新店，證券商擔心「享」字的品牌概念，容易使公眾混淆誤認或減損享溫馨的識別性，因此才寄出存證信函，如今享牛已公開澄清，後續不會再有法律行動。

執業律師陳佳煒表示，國內餐飲事業以「享」字為基礎發想、設計企業品牌識別文字的情形很多，目前並沒有人就「享」字保有獨占商標或識別權利。而這兩家企業品牌識別文字，無論從外觀、觀念及讀音為整體觀察，也沒有相同的情形，遑論產生消費者有混淆誤認之虞。

▲享牛順勢推出活動，只要名字、企業、住家有「享」字，消費就送牛拼盤。（資料圖／記者許宥孺攝）

秉持著產業共享、共好的初衷，黃柏勳表示，即日起至10月13日特別推出「有FOOD同享、好牛分享」滿月慶酬賓大回饋活動。凡身分證名字、公司行號名稱、住家地址、 日常消費發票，只要有「享」字；或是分享「享牛」粉專文章 (打卡、按讚+分享)，到享牛消費即贈送價值450元的「台灣牛拼盤」一份。