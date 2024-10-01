　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「驚天雷聲」嚇壞一票桃園人！　鄉親狂回報：八德暴雨中

▲桃園民眾表示，現在暴雨中。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

▲不少桃園民眾表示，現在暴雨中。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱山陀兒來勢洶洶，今午過後颱風明顯向北運動，不過移動速度緩慢，影響時間拉長。稍早，就有桃園網友在社團驚呼，被剛剛的雷聲嚇到；這番話也釣出一票鄉親，洗版回報「八德超大雨，我等等怎麼下班」、「小孩嚇到暴哭」。

網友稍早在臉書社團「桃園大小事」發文表示，「哎呀！剛剛雷聲嚇到我了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多在地人也湧入留言，「中壢也打雷下雨了，希望不要有昨晚的強陣風，昨晚騎車都被吹偏了，超怕被吹倒」、「暴雨中」、「要下班了才下大雨，我已經換好拖鞋了」、「超大的雷聲」、「風小，雨大，雷大，大家小心注意安全」、「龍潭，也是」、「有夠大聲的，匡的一聲，震撼力十足」、「楊梅突然下大雨，打雷」、「一雷破九颱」。

▲桃園民眾表示，現在暴雨中。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

▲超大雷聲嚇到不少人。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

另外，氣象署簡任技正伍婉華表示，台灣東邊外圍雲系跟颱風外圍環流逐漸北上，今天下半天到明天，花蓮、台東及南部山區下雨時間越來越長，雨量快速累積。隨著颱風靠近，明天南部開始下雨，下半天雨變得很大，易有短延時強降雨，且比較長時間降雨。

她指出，明天下半天颱風往東北方向移動，因速度較慢，影響時間較久，花東、南部、中部山區及東北部山區有豪雨等級的降雨發生，中部及北部、東北部則是斷斷續續下雨，因此預估總雨量也下修調整。

ET快訊
快訊／台東明天停班課！7縣市宣布了
快訊／嘉義市明天停班課！6縣市宣布了
快訊／台南宣布明天停班課　颱風假一次看
快訊／高雄宣布明天停班課
快訊／雲林宣布明天停班課！
快訊／害所長殉職！　女毒蟲陳嘉瑩聲押
北檢今首度提訊李文宗　白衣短褲+藍白拖押解出庭
快訊／山陀兒稍提速「暴風圈擴大」　納入彰化、南投
LIVE／明12縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／山陀兒強襲！台南、高雄、屏東「晚間6點公布」是否放颱風
「驚天雷聲」嚇壞桃園人！　鄉親狂回報：八德暴雨中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒龜速….高雄連放3天颱風假？陳其邁：不排除這可能

不斷更新／終於同調了！嘉義市跟進宣布明天停班課

離島交通船明162航次停駛！交通異動懶人包　飛日韓部分航班取消

不斷更新／6縣市「明天停班停課」　懶人包一次看

快訊／颱風假連2天！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

文化部中小學推薦書單來了！8大類「漫畫、多元族群題材」都有

用一句話扭轉局勢！學會「這5招」打破溝通障礙

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

高雄淹怕了！山陀兒颱風來襲...環保局總動員「加強清水溝」

規定小便只能用1張衛生紙！老公還教「使用方式」　她傻眼：很小氣

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

韓男徒步環島遇親人汪陪走　不捨牠餓壞暖餵食：太可憐

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

山陀兒龜速….高雄連放3天颱風假？陳其邁：不排除這可能

不斷更新／終於同調了！嘉義市跟進宣布明天停班課

離島交通船明162航次停駛！交通異動懶人包　飛日韓部分航班取消

不斷更新／6縣市「明天停班停課」　懶人包一次看

快訊／颱風假連2天！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

文化部中小學推薦書單來了！8大類「漫畫、多元族群題材」都有

用一句話扭轉局勢！學會「這5招」打破溝通障礙

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

高雄淹怕了！山陀兒颱風來襲...環保局總動員「加強清水溝」

規定小便只能用1張衛生紙！老公還教「使用方式」　她傻眼：很小氣

山陀兒龜速….高雄連放3天颱風假？陳其邁：不排除這可能

兒癌逝父告醫師求償　調解委員「要命不要錢」發文引熱議

不斷更新／終於同調了！嘉義市跟進宣布明天停班課

物價齊漲！這支專櫃唇膏竟然不到1000元　45種色選任妳挑到瘋

美東碼頭罷工　貨櫃三雄適時調整航線、靠港計劃

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

身心障礙男與病母居山區破屋　衡山社福基金會發動志工翻修

氣候議題讓重要國家去扛？　童子賢：全球重要客戶都緊盯台灣

享溫馨寄存證信函！控賣火鍋的「享牛」名字太像　業者拒更名

離島交通船明162航次停駛！交通異動懶人包　飛日韓部分航班取消

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

山陀兒明顯北轉！明豪雨襲南部　「走太慢」北部雨量下修

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

山陀兒又不動「估周三入夜登陸」　粉專：北部影響到周六

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

更多熱門

相關新聞

「山陀兒」為何路徑不尋常？陸專家分析

「山陀兒」為何路徑不尋常？陸專家分析

中國中央氣象台30日發布消息指出，今年18號颱風「山陀兒」已進入中國24小時警戒線內，一天內「連跳三級」加強至超強颱風級，恐成中國10月最強颱風，並帶來「王炸級」降雨。

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

昨晚從東京返台　她嚇慘：降落像搭大怒神

昨晚從東京返台　她嚇慘：降落像搭大怒神

山陀兒逼近　台東市公所團隊嚴陣以待

山陀兒逼近　台東市公所團隊嚴陣以待

北投全新溫泉飯店開箱

北投全新溫泉飯店開箱

關鍵字：

颱風強颱山陀兒降雨台灣桃園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面