「驚天雷聲」嚇壞一票桃園人！　鄉親狂回報：八德暴雨中

▲不少桃園民眾表示，現在暴雨中。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱山陀兒來勢洶洶，今午過後颱風明顯向北運動，不過移動速度緩慢，影響時間拉長。稍早，就有桃園網友在社團驚呼，被剛剛的雷聲嚇到；這番話也釣出一票鄉親，洗版回報「八德超大雨，我等等怎麼下班」、「小孩嚇到暴哭」。

網友稍早在臉書社團「桃園大小事」發文表示，「哎呀！剛剛雷聲嚇到我了！」

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對此，許多在地人也湧入留言，「中壢也打雷下雨了，希望不要有昨晚的強陣風，昨晚騎車都被吹偏了，超怕被吹倒」、「暴雨中」、「要下班了才下大雨，我已經換好拖鞋了」、「超大的雷聲」、「風小，雨大，雷大，大家小心注意安全」、「龍潭，也是」、「有夠大聲的，匡的一聲，震撼力十足」、「楊梅突然下大雨，打雷」、「一雷破九颱」。

▲超大雷聲嚇到不少人。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

另外，氣象署簡任技正伍婉華表示，台灣東邊外圍雲系跟颱風外圍環流逐漸北上，今天下半天到明天，花蓮、台東及南部山區下雨時間越來越長，雨量快速累積。隨著颱風靠近，明天南部開始下雨，下半天雨變得很大，易有短延時強降雨，且比較長時間降雨。

她指出，明天下半天颱風往東北方向移動，因速度較慢，影響時間較久，花東、南部、中部山區及東北部山區有豪雨等級的降雨發生，中部及北部、東北部則是斷斷續續下雨，因此預估總雨量也下修調整。