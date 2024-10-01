山陀兒暴風圈接觸台東！饒慶鈴坐鎮防災　呼籲土石流潛勢區撤離

▲強颱山陀兒來襲，饒慶鈴表示全力做好防災應變與準備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

根據氣象署觀測，今年編號第18號的強颱山陀兒今（1）天下午2時的中心位置在高雄南南西方約210公里海面，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對雲林以南、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。

為瞭解災害應變中心各單位與各鄉鎮市對於颱風的相關防範應變工作，台東縣長饒慶鈴主持應變中心第二次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊，縣長表示，風雨在晚間至明天早上應該會逐漸增強，請各鄉鎮市在目前風雨較弱時段，做好弱勢族群及易成孤島地區或部落疏散撤離工作，並掌握過去易發生狀況區域，不可鬆懈，應盡早做好因應防範措施。

台東縣山陀兒颱風應變中心第二次工作會報於今日下午2時召開，由指揮官饒慶鈴縣長主持，副縣長王志輝、秘書長盧協昌、縣府主管、立法委員黃建賓及所有編組單位主管及代表參與，逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。

氣象站主任冉立群及台東大學王文清教授說明山陀兒颱風最新動態，以及台東地區未來應注意事項，目前颱風圈已觸陸，路徑有往北轉北北東進行，預估雖然可能從台南到屏東間登陸，不過，對南迴地區風力及雨量會比較有影響，尤其是山區部分仍需再做觀察。

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

饒縣長也啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地防颱準備狀況，也希望各鄉鎮市公掌握所有任何狀況及需求，能夠立即向應變中心回報，並請求支援，並請各鄉鎮市對於土石流潛勢區域、保全戶或慢性病例如需洗腎鄉親，利用颱風來襲前，加強宣導連繫盡速疏散撤離。

在工作會報上饒縣長表示，受到風雨影響，亦有短延時強降雨，山區有局部大豪雨情況發生，未來降雨會持續增強，請大家務必要注意觀測，並啟動相關災情查報系統，做好防災準備工作，呼籲請勿到海邊觀浪逗留或山區活動，違者將處最高25萬罰款。另外，已會持續與中央水保單位保持聯繫，關注土石流潛勢區域，提早因應準備，減低災害損失。

山區坡地及道路易致災區應加強警戒崩塌、落石及交通中斷等災害，建議重大慢性病患者事先撤離，一起全力做好防災應變與準備措施，不要鬆懈，以免颱風帶來災害，有關巴貝多籍輪船救援案，請蘭嶼鄉公所協助安置等事宜，並請環保局與海委會、蘭嶼鄉公所等相關單位繼續執行後續環境維護工作。

另外，公路局預計於晚間20時起實施預警性封閉新香蘭（台9線391K+800，位置約新香蘭部落）至大武路段（台9線417K+700，位置約大武國中），在目前鐵路也停駛情形下，台東恐成孤島，還請交觀處再工務段協調，可否採行部分時段開放管制方式，讓往來交通通行。