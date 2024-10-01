強颱山陀兒來勢洶洶　基隆消防籲做好防颱準備工作

▲基隆市於9月30日晚間9時應變中心二級開設。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（1日）表示，根據氣象署預報，強烈颱風山陀兒（KRATHON）正持續北上，預計全台都有機會進入暴風圈範圍。隨著颱風路徑的接近，預計將迎來強風與豪雨。基隆市消防局長游家懿提醒市民朋友，提前做好防颱準備，避免災害擴大。

基隆市於9月30日晚間21時應變中心二級開設。基隆市防災團隊如工務處、民政處、各區公所、環保局、產發處、消防局等相關單位已陸續完成抽水站整備、里鄰長防災宣導及溝渠清淤、各項防汛器材的整備工作，為防範颱風可能帶來的衝擊做好萬全準備。

▲基隆市消防局各分隊整備照明燈等救助器材。

基隆市消防局各大隊及分隊也進行全面檢查，整備各式防颱防汛的救災車輛、相關裝備及器材，包含船艇、船外機、救生圈、魚雷浮標、發電機、照明燈及燈箱，以及相關個人救災裝備，以因應颱風應變期間救災任務的需要。

目前氣象資料顯示，10月1深夜開始會有顯著的風雨。請大家趁著目前天氣尚好時，預先做好各項防範措施。各地消防隊在所管轄內，開車定點廣播防颱宣導，呼籲市民朋友做好防颱工作，如果接獲氣象署大雨特報時，請立即架設防水閘門，以防淹水災害。。

消防局長游家懿提醒，目前颱風已升級為強烈颱風，請民眾切勿掉以輕心，請對居家環境檢視並維修牢固所有的門窗，盆景移至室內，以免掉落引起災害。檢查家中各式電路、瓦斯管線與爐火，以防火災發生，事前多做防災準備，才能將損害降到最低。

▲救生艇船外機發動測試。

▲整備遙控救生圈。

▲備妥發電機及油料。