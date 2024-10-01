颱風假高雄百貨現人潮！唐吉訶德結帳排超長　義享超市生鮮秒掃空

記者許宥孺／高雄報導

強烈颱風山陀兒撲台，高雄市政府宣布今(1日)停止上班上課，不過今日無風無雨，各大百貨仍正常營業。位於大立百貨B1的唐吉訶德就湧入物資搶購潮，義享時尚廣場B1的精品超市生鮮蔬果則是在一開店就快被掃空。

▲唐吉訶德高雄大立門市出現結帳人龍。（圖／民眾提供）

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高雄今日無風無雨，天氣狀況仍算穩定，除了SOGO高雄店宣布暫停營業一日外，漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、大立、義享時尚廣場、新光三越等百貨都陸續宣布今日正常營業。

▲唐吉訶德內人手一籃物資。（圖／記者民眾提供）

▲唐吉訶德的18專區有不少情侶徘徊。（圖／民眾提供）

不少民眾趁著好天氣外出採買，就有民眾直擊，唐吉訶德大立店出現屯糧潮，尤其以即食熟食、加熱即食品最受歡迎，人手一籃幾乎都有泡麵、餅乾糖果、寵物零食。有趣的是，紅色門簾內的18禁專區內也有不少情侶徘徊。

▲▼義享時尚廣場B1的Mia C'bon生鮮蔬菜快被掃空。（圖／民眾提供）

此外，義享時尚廣場B1的精品超市Mia C'bon則是在一開店就湧入搶購潮，消費者瞄準生鮮蔬果、肉類下手，中午前賣場一度出現超長結帳人龍。相較於平價超市，主打小農、有機履歷的頂級生鮮區鮮少出現架上被掃空的畫面，恐怕也只有颱風天才有此景象。

▲Mia C'bon中午前一度出現結帳人龍。（圖／民眾提供）