昨晚從東京返台「降落像搭大怒神」！她嚇慘：一成功全鼓掌

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒颱風來勢洶洶，且移動速度慢，影響時間拉長，打壞不少人的計畫。就有妹子昨日（9/30）從東京搭機飛回桃園，平安抵達後，忍不住發文，直呼是她人生中搭過最緊張的一次飛機，因為降落時像是在搭大怒神，還一波三折，「還好第三次成功了，下降之後全場鼓掌」，引發話題。

原PO在Threads表示，原本飛機已經到機場上空了，卻因為風太大又急拉回去，「原本200公尺高空到1000公尺只花幾秒吧？好像在搭大怒神。」而且還不只一次，整個超嚇人，「一次就算了，重複了兩次，已經做好最壞準備只差沒寫遺書，還好第三次成功了。」

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成功降落後，機上瞬間響起掌聲，「下降之後全場鼓掌，還是蠻感動滴…但我真的快吐了。」她也在留言處透露，落地時間大約是晚上8點20左右了，「真的焦慮死了。」貼文引發眾人議論，「哭啊QQ！看了就好怕」、「還好沒事好可怕」、「平安最重要了。」

還有大票返台網友也分享，「大阪-桃園，班機延誤4小時多…然後風挺大的，比起去程可怕滿多的，但都還是結束了」、「30號晚上11點到台灣也快嚇死，整台降落時劇烈搖晃，要接進地面時還左右擺動，嚇死」、「跟我一樣！晃到不行」、「我是關西回桃園，也是一樣的狀況，真的要吐出來」、「30號搭晚上的，真的晃到不行」、「30號早上9點從福岡搭虎航回到台灣，風超大，下降時左右搖晃的。我以為會重飛，結果…硬降還超穩定著陸。」