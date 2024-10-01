　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粉專曝美國預測山陀兒減弱「被東北風壓到廣東」　氣象署：機率低

▲▼山陀兒颱風吸到北方的乾冷空氣，北側對流有開始被削弱的現象。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲山陀兒颱風吸到北方的乾冷空氣，北側對流有開始被削弱的現象。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強烈颱風山陀兒緩慢接近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，山陀兒颱風已開始吸到北方的乾冷空氣，北側對流開始被削弱，美國模式甚至預測山陀兒因強度快速減弱後，被強勁的東北風壓到廣東沿岸而減弱消失，但機率較低。

中央氣象署預報員李孟軒表示，美國模式預估山陀兒到達台灣陸地時間點很慢，移動過程強度也減弱，被東北風帶走而消失，有些模擬會有比較特殊路徑，美國模擬情境的機率很低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟軒說，目前氣象署仍預估明天下半天到入夜，山陀兒登陸西南部一帶，登陸時間會比較晚一點，登陸後以偏北往東北方向移動，強度持續減弱，但預期明、後天北部可能比較強的降雨，尤其基隆北海岸跟北部山區，因北風增強而有地形降雨。

「觀氣象看天氣」發文表示，最新觀測資料顯示山陀兒颱風已開始吸到北方的乾冷空氣，北側對流有開始被削弱的現象，接下來乾冷空氣會越來越強，加上山陀兒持續龜速移動，將會吸收更多的乾空氣而使強度進一步減弱。

「觀氣象看天氣」指出，美國模式甚至預測山陀兒因強度快速減弱後，被強勁的東北風壓到廣東沿岸而減弱消失，但目前只有美國模式這樣預測，機率較低，要再持續觀察。

粉專強調，目前多數機構仍預測會登陸西南部陸地，即使強度減弱還是會有一定的破壞力，還是得嚴加防範。

ET快訊
快訊／嘉義市明天停班課！6縣市宣布了
快訊／台南宣布明天停班課　颱風假一次看
快訊／高雄宣布明天停班課
快訊／雲林宣布明天停班課！
快訊／害所長殉職！　女毒蟲陳嘉瑩聲押
北檢今首度提訊李文宗　白衣短褲+藍白拖押解出庭
快訊／山陀兒稍提速「暴風圈擴大」　納入彰化、南投
LIVE／明12縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／山陀兒強襲！台南、高雄、屏東「晚間6點公布」是否放颱風
「驚天雷聲」嚇壞桃園人！　鄉親狂回報：八德暴雨中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／終於同調了！嘉義市跟進宣布明天停班課

離島交通船明162航次停駛！交通異動懶人包　飛日韓部分航班取消

不斷更新／6縣市「明天停班停課」　懶人包一次看

快訊／颱風假連2天！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

文化部中小學推薦書單來了！8大類「漫畫、多元族群題材」都有

用一句話扭轉局勢！學會「這5招」打破溝通障礙

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

高雄淹怕了！山陀兒颱風來襲...環保局總動員「加強清水溝」

規定小便只能用1張衛生紙！老公還教「使用方式」　她傻眼：很小氣

快訊／山陀兒稍提速「暴風圈擴大」　警戒區納入彰化、南投

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

韓男徒步環島遇親人汪陪走　不捨牠餓壞暖餵食：太可憐

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

不斷更新／終於同調了！嘉義市跟進宣布明天停班課

離島交通船明162航次停駛！交通異動懶人包　飛日韓部分航班取消

不斷更新／6縣市「明天停班停課」　懶人包一次看

快訊／颱風假連2天！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

文化部中小學推薦書單來了！8大類「漫畫、多元族群題材」都有

用一句話扭轉局勢！學會「這5招」打破溝通障礙

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

高雄淹怕了！山陀兒颱風來襲...環保局總動員「加強清水溝」

規定小便只能用1張衛生紙！老公還教「使用方式」　她傻眼：很小氣

快訊／山陀兒稍提速「暴風圈擴大」　警戒區納入彰化、南投

兒癌逝父告醫師求償　調解委員「要命不要錢」發文引熱議

不斷更新／終於同調了！嘉義市跟進宣布明天停班課

物價齊漲！這支專櫃唇膏竟然不到1000元　45種色選任妳挑到瘋

美東碼頭罷工　貨櫃三雄適時調整航線、靠港計劃

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

身心障礙男與病母居山區破屋　衡山社福基金會發動志工翻修

氣候議題讓重要國家去扛？　童子賢：全球重要客戶都緊盯台灣

享溫馨寄存證信函！控賣火鍋的「享牛」名字太像　業者拒更名

離島交通船明162航次停駛！交通異動懶人包　飛日韓部分航班取消

林子偉專心治療肩膀降二軍　廖健富季後賽歸隊待觀察

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

生活熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

山陀兒明顯北轉！明豪雨襲南部　「走太慢」北部雨量下修

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

山陀兒又不動「估周三入夜登陸」　粉專：北部影響到周六

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

更多熱門

相關新聞

北投全新溫泉飯店開箱

北投全新溫泉飯店開箱

睽違12年，北投迎來全新溫泉飯店：北投晶泉丰旅，不僅是主打精緻溫泉旅宿品牌「晶泉丰旅」繼礁溪後的第2個據點，也是晶華國際酒店集團旗下的第16家旅宿。延伸晶華國際酒店集團在餐飲經營方面的強大優勢，館內「三燔北投」及「泉源閣」兩間餐廳也同步開幕營運！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

土石流黃色警戒區發布　大武警助村民預防性撤離

土石流黃色警戒區發布　大武警助村民預防性撤離

即／台中麗寶率先宣布　水陸雙園明預防性休園一天

即／台中麗寶率先宣布　水陸雙園明預防性休園一天

颱風假高雄百貨現屯糧潮！生鮮熱食搶爆

颱風假高雄百貨現屯糧潮！生鮮熱食搶爆

關鍵字：

颱風山陀兒台灣天氣風暴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面