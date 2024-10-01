粉專曝美國預測山陀兒減弱「被東北風壓到廣東」　氣象署：機率低

▲山陀兒颱風吸到北方的乾冷空氣，北側對流有開始被削弱的現象。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強烈颱風山陀兒緩慢接近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，山陀兒颱風已開始吸到北方的乾冷空氣，北側對流開始被削弱，美國模式甚至預測山陀兒因強度快速減弱後，被強勁的東北風壓到廣東沿岸而減弱消失，但機率較低。

中央氣象署預報員李孟軒表示，美國模式預估山陀兒到達台灣陸地時間點很慢，移動過程強度也減弱，被東北風帶走而消失，有些模擬會有比較特殊路徑，美國模擬情境的機率很低。

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李孟軒說，目前氣象署仍預估明天下半天到入夜，山陀兒登陸西南部一帶，登陸時間會比較晚一點，登陸後以偏北往東北方向移動，強度持續減弱，但預期明、後天北部可能比較強的降雨，尤其基隆北海岸跟北部山區，因北風增強而有地形降雨。

「觀氣象看天氣」發文表示，最新觀測資料顯示山陀兒颱風已開始吸到北方的乾冷空氣，北側對流有開始被削弱的現象，接下來乾冷空氣會越來越強，加上山陀兒持續龜速移動，將會吸收更多的乾空氣而使強度進一步減弱。

「觀氣象看天氣」指出，美國模式甚至預測山陀兒因強度快速減弱後，被強勁的東北風壓到廣東沿岸而減弱消失，但目前只有美國模式這樣預測，機率較低，要再持續觀察。

粉專強調，目前多數機構仍預測會登陸西南部陸地，即使強度減弱還是會有一定的破壞力，還是得嚴加防範。