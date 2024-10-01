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快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

▲▼凱米颱風襲台 颱風假 民眾冒風雨出門採買 難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈颱風山陀兒預估明天登陸，對台灣威脅增加，各地風雨也逐漸明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒進逼，中央氣象署公布最新風雨預測，明午台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東等11縣市有較大陣風，未來24小時雨量部分，嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣等5縣市達到停班停課標準。但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒下午3時中心位在高雄的南南西方約210公里之處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，預估明天下半天在南高屏一帶登陸，南部地區雨勢與風力明顯增強，北部也有斷斷續續降雨。

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▲▼最新風雨預報出爐。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預報出爐。（圖／氣象署提供）

氣象署署下午4時發布最新風雨預測資料，明日清晨6時至中午12時，台中市　彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島、台東縣及綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣等縣市有較大陣風。

雨量預測部分，包含嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣（含山區平地）及恆春半島、花蓮縣山區、台東縣（山區及平地），未來24小時累積雨量皆達到停班停課標準。

▲▼最新風雨預報出爐。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預報出爐。（圖／氣象署提供）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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