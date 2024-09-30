高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

▲原核發的載運通行證「作廢」，醫療後送任務將無法順利執行，嚴重影響離島居民就醫保障。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／綜合報導

高雄監理所「逕自」撤銷澎湖監理站合法發照，導致澎湖縣、連江縣2縣醫療直升機加油車，原核發的載運通行證「作廢」，醫療後送任務將無法順利執行，嚴重影響離島居民就醫保障，更慘的是連江民用航空機及空勤直升機也受到波及。澎湖立委楊曜緊急介入協調，邀集公路總局官員了解狀況。

目前凌天航空在離島、本島自備油車，除了為醫療直升機供油，也供油給離島運輸民航業者，澎湖監理站9月26日依法核准凌天申請7張臨時油車牌照，卻在9月28日收到高雄監理所電子公文，「逕自」撤銷航空燃油載運許可證，嚴重影響緊急醫療後送任務執行，澎湖縣未來夜間後送醫療面臨無油起飛窘境，連江縣更慘，僅存2000公升航空燃料油，醫療、交通及救難都將全面停擺。

針對油車案，高雄監理所函文表示，係依據媒體報導運送燃油逾1噸，疑已超過申請車輛核定載重，將造成車輛運送危險、影響一般道路用路人以及機場的公共安全問題（涉及公益、公安），為求慎重及維護公益，因此依行政程序法先行予以廢止。

凌天航空表示，撤銷函文中稱係因核發許可後經媒體報導凌天違反道交法規行為，並稱載運油料是塑膠桶，有影響公共安全之危險性；凌天航空強調「無違規事實」，高雄監理所僅憑不實報導內容臆測違規行為，涉及嚴重瀆職；至於100公斤以下燃油免照，直昇機加滿要1個多小時，影響醫療後送時效。