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「法務部踹共！」　28藍委連署要求執行死刑

▲▼ 國民黨團今（1日）召開「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團今（1日）召開「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前對死刑作出「有條件合憲」的憲法判決，但引起社會大眾質疑是否「實質廢死」？28位國民黨立委今（1日）發出聯合聲明，呼籲總統賴清德不要躲在大法官的背後，用模稜兩可、模糊敷衍的方式實質廢死。他們也要求檢察總長以及法務部用實際行動，證明行政院長卓榮泰所說的「沒有實質廢死」，在最短的時間內到立法院司法法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。

國民黨團今（1日）召開「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會記者會。對於大法官針對死刑作出「有條件合憲」的判決，行政院長卓榮泰在立法院答詢時表示，「他不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執行死刑；在社會上，經過相關條件之後，有其必要跟空間的時候，還是要執行。」黨團副書記長羅智強認為，要證明卓榮泰所稱「不等於實質廢死」的說法不是敷衍，只有一個檢驗標準，就是法務部針對已經死刑定讞的37名死囚，會不會、會多快「依法執行死刑」？

羅智強說，對此，他們將要求法務部針對大法官釋憲後，37位死囚聲請非常上訴的、以及法務部執行死刑的相關要件，進行專案報告。

▲▼ 國民黨團今（1日）召開「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

「台灣超過八成的民意反對廢除死刑，大法官雖不敢違逆八成民意，直接宣布死刑違憲，但這只是形式上未廢除死刑」，羅智強提到，他們堅決反對大法官或法務部凌駕民意創設不合理的門檻，干涉法院對死刑的裁判以及法務部對死刑的執行。

羅智強呼籲賴清德總統，不要躲在大法官的背後，用模稜兩可、模糊敷衍的方式實質廢死。也要求檢察總長以及法務部用實際行動，證明卓榮泰所說的「沒有實質廢死」，在最短的時間內到立法院司法法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。

立委牛煦庭提到，大法官任命由總統提名，立法院通過，現在大法官都是民進黨在國會多數時通過的，這樣的大法官有沒有跟民意脫節？民進黨過去8年大喊司法改革，結果到現在改革到死刑不執行，人民對司法依然不信任，民進黨利用司法追求個人理想，不惜染指人民的公平正義，不只司法改革沒有進步，還大開倒車。
 

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