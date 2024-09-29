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北韓偷改刑法！死刑罪「從11個新增至16個」　毀損國旗直接送勞改

▲▼北韓金正恩射擊、金正恩開槍。（圖／達志影像）

▲北韓修改刑法，可被判處死刑的罪從11個新增至16個。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年12月宣布，將南北韓關係定調為「敵對的兩個國家」以後，北韓便從法律條文中刪去關於統一的用語。不僅如此，南韓專家還發現，北韓還將可被判死刑的犯罪條目，從11條增加至16條，其中大多與煽動罪、非法使用武器彈藥罪有關。

根據《韓聯社》，南韓統一研究院人權研究室長李圭彰（音譯）、北韓人權室副研究委員黃宙熙（音譯）於27日發佈標題為「2023年北韓改正（修訂）刑法之分析與評價」的報告書，針對2022年5月17日、2023年12月24日北韓兩度修訂刑法，其法條內容進行比較。

研究團隊透露，其實北韓也曾於2022年12月24日、2023年7月29日修訂刑法，然而外界並未掌握詳細的法條修訂內容。

報告發現，北韓刑法從2022年5月至2023年12月，期可能被判處死刑的犯罪條目，從原本的11項增加至16項。這5項新增的犯罪條目，包括反國家宣傳與煽動罪、製作武器與彈藥罪、使用武器與彈藥罪、製造與保管爆裂物罪、使用或移轉爆裂物罪。

此外，當北韓強調將「我國第一主義」視為基本統治方針與理念時，北韓刑法也新增可被判刑的罪名，包括一旦毀損被視為國家象徵的國旗與國徽，判刑視情節輕重而定，輕者可判5年以下勞動教化刑（勞改）、重者則是5年以上10年以下的勞改。

一旦捏造或散播恐導致國家與社會混亂的謠言，原本最重是判處3年以下勞改。然而經過此次修法，則是加重至10年以下勞改。

報告分析，北韓之所以將刑法死罪條目從11個增加至16個，且罪行大多與使用武器或煽動叛亂有關，很有可能是因為金氏政權的統治基礎開始不穩。

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