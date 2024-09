▲立委林沛祥。(圖/記者林敬旻攝)



記者崔至雲/台北報導

總預算遭國民黨團、民眾黨團兩黨封殺,行政院長卓榮泰27日則說已和立法院長韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」,更傳出韓下週擬請卓及三黨幹部吃「和解飯」。不過,國民黨立委林沛祥不看好結果,他認為,民進黨過去態度仍非常強硬,「my way or the highway」,他擔心韓國瑜被「衝康」,協商時恐有很多側翼網軍在抨擊抹黑韓。

林沛祥直言,這次退回總預算要韓國瑜出來協調,他個人不看好執政黨會有任何退縮,因為從過去幾個月來看,民進黨態度一向非常強硬,「my way or the highway」,照我的方法不然就沒有辦法。

林沛祥表示,因此在這個大前提下,總統賴清德的意志應該還是很強硬,甚至大膽預測,可能他們在協調時,側翼網軍會故意對韓國瑜出來協調這件事大肆抨擊、大肆嘲笑,甚至會有很多先射箭再畫靶的抹黑動作,因此,不看好他們協調有好結果,也擔心韓國瑜被「衝康」。

林沛祥強調,當然希望可以好好審查預算,針對這些不合理的預算好好審查,甚至凍結或刪除,韓出來協調,或許是唯一的方法,但他仍不看好。