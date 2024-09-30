曝割頸案「乾哥」關3年就能假釋　吳宗憲嘆：司法過度保護被告

▲國民黨立委吳宗憲質疑司法制度檢討速度。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

記者郭運興／台北報導

新北市某國中去年發生「割頸案」震驚全國。新北地院今宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年，全案仍可上訴。對此，國民黨立委吳宗憲今（30日）表示，依少年事件處理法，行兇少年很有可能關3年就能假釋，制度檢討的速度，趕得上割喉行兇少年出獄的速度嗎？他認為，司法過度保護被告已經不只是印象，而是進行式，被害人家人又該由誰來保護？



吳宗憲於臉書表示，針對割喉案，新北地院少年法庭今天判處行凶少年9年徒刑、少女8年徒刑，依少年事件處理法第 81 條規定，有期徒刑逾執行期3分之1後，就可以申請假釋，所以行兇少年很有可能關3年就假釋。

吳宗憲表示，自己真的很擔心，今天大聲疾呼的制度檢討，能否趕上行兇少年出獄的速度。這個案子在他當新北法制局長時期就非常關心，一直持續到進入國會，這個月初他集合司法院、教育部、矯正署、少輔會主管，一起開會檢討當初漏接行為少年的原因。

吳宗憲指出，發現少保官與學校間的溝通，並不順暢，其中一個原因是，少保官擔心告知學校會對少年產生「標籤化效應」，但也因此讓學校不清楚個案狀況，包括少年可能攜帶危險物品到校等，這也讓學校無法事先做好預防措施。

吳宗憲認為，如此一來，等於是為了保護一個少年的名譽，卻讓所有其他同學陷入可能的生命危險中，家長原本以為小孩去學校是安全的，卻沒想到校園環境潛藏這樣的風險，這讓家長如何安心上班。

最後，吳宗憲強調，今天早上，他在濟南路上聽取並接受陳情，會繼續要求政府把制度補齊，同時要求司法院檢討。另外，關於這次大法官為37名死刑犯爭取人權的判決，很有可能讓死刑犯可以翻案改判，司法過度偏向保護被告已經不只是印象，而是現在進行式，被害人家人的權利又該由誰來保護？他會持續為大家發聲、監督政府。

▼國民黨立委吳宗憲聽取並接受陳情。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）