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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／信任度創新低　賴清德52.5%信任「大減6.4個百分點」

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》9月30日公布最新「9月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，賴清德信任度有52.5%信任、38.3%不信任，施政滿意度則有50.8%表達滿意、38.6%不滿意，賴總統的信任度是就任以來新低、不信任民眾創新高；而卓榮泰施政滿意度則有39.9%滿意、32.5%不滿意，本月不滿意卓榮泰表現的民眾也達到就任以來新高。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析
針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有52.5%信任賴總統，其中18.4%很信任、34.1%還算信任，相較上月減少6.4個個百分點，另有38.3%不信任賴總統，其中18.1%很不信任、20.2%有點不信任，則比上月陡增8.0個百分點，而且創就任以來新高，未明確回答的有9.2%。

進一步分析，9月賴總統信任度達就任以來新低、不信任賴總統的民眾創新高，甚至正負評價震盪幅度明顯，超過執政滿意度與行政院長卓榮泰的施政滿意度，而且信任評價震盪涵蓋深藍、中立、淺綠民眾，此現象較為罕見且耐人尋味。

本次調查反映，就職不久並執意任事的賴總統，諸如親任總統府新設3個委員會召集人，號令行政院長、閣員、立法院民進黨團以及兼任民進黨主席，甚至是告別式的點主官等多樣角色。日前除了憲法法庭判決認定死刑「有條件合憲」與歷年多數民意相悖之外，近月以來設定的國政方向、個人領導風格與行事等，或已引發部分民眾對其應有角色分際的質疑，甚至產生不信任，後續影響與變動尚待觀察。

▼9月「賴清德信任度」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

針對「賴清德施政滿意度」，有50.8%滿意賴總統的執政表現，其中12.8%很滿意、38.0%還算滿意，相較上月減少3.6個百分點，另有38.6%不滿意，其中16.5%很不滿意、22.1%有點不滿意，則比上月增加5.4個百分點，未明確回答有10.6%，值得注意是本月不滿意賴總統執政表現的民眾達到就任以來的新高。

▼9月「賴清德施政滿意度」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析
針對「卓榮泰施政滿意度」，有39.9%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中6.5%很滿意、33.4%還算滿意，相較上月減少4.4個百分點，另有32.5%不滿意，其中13.8%很不滿意、18.7%有點不滿意，比上月增加6.0個百分點，未明確回答的有27.6%。

進一步分析，民眾本月對閣揆卓榮泰施政表現的看法轉趨分歧，而且仍有超過2成7的民眾表示無感或難以評價，另值得注意是，本月不滿意閣揆卓榮泰施政表現的民眾也達到就任以來的新高。

▼9月「卓榮泰施政滿意度」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年9月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
樣本代表性與加權，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數以內政部公布2024年8月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2023年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

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