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「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

▲▼立法院長韓國瑜 立法院 新會期 簽到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜搭起朝野溝通平台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜日前在喝了一杯咖啡後，韓國瑜承諾幫忙，擬於本周五邀約藍綠白三黨團三長與政院三長餐敘，盼能促成對話。但朝野是否能求取共識、化解僵局，藍委普遍悲觀，近韓人士也表示，卓榮泰雖來拜託韓國瑜搭橋，但就這件事來說韓的角色作用不大，能做的事情有限，總預算案卡關癥結，還是得靠行政團隊拆彈。

對於藍白聯手擋下總預算案，民進黨團總召柯建銘第一時間指出，立委只有預算刪減權，不能為了少數立委利益退回總預算案，剝奪行政院的預算編列權，更說有違憲之虞，並喊出行政院釋憲。對於柯建銘要求政院釋憲，卓榮泰興趣缺缺，據悉，卓更曾勸過柯建銘不該是這種說法，因為太過牽強，但柯建銘則並未接納。

與此同時，網路論戰開打，綠營轟藍白此舉是有意砍育兒津貼、青年租金補貼及長照補助。卓榮泰在上周三、周四宴請綠委時皆喊出此論調，並稱許多地方建設將受阻，行政院更列出十大項受影響支出，顯示綠在爭奪總預算議題主導權時，有意「訴諸民意」，呼應賴清德「贏得論述、贏得民心」。有藍委對此認為，國民黨團最主要還是論述能力不佳，社會大眾不明白為何一定要打包退回總預算，黨團這方面也毫無準備，還要請黨中央文傳會支援。

不過行政院軟硬兼施，一方面痛罵在野黨卡預算，一方面卻喊著要溝通。近韓人士坦言，卓榮泰算是民進黨裡的「鴿派」，但對於總預算案立場仍是非常強硬，在總預算被藍白聯手封殺後，卓榮泰主動拜託韓國瑜替行政、立法兩院搭橋，但就這件事來說，韓國瑜角色功能不大，能做的事情有限，總預算案卡關癥結，還是得靠行政團隊拆彈。

該人士直言，週五的餐敘是否能化解僵局，藍營這邊不抱太大期待，卓榮泰跟韓國瑜喝「很溫暖的咖啡」，要求部會首長加強與在野黨團溝通，算是做足面子，但以現有總預算案「實質付委」的決心卻仍然很堅定。

但不具名藍委則說，國會議員的責任就是幫人民看緊荷包、刪除政府浮編預算，個別藍委指出各機關浮編宣傳預算、電費預算及志願役員額不足等問題，都必須在總預算案付委審查後，才能向大眾說明，但若一直卡關，藍委要如何進行實質監督呢？

資深幕僚表示，退回總預算案的政治攻防雖有必要，但國民黨眼前該思考的是下一步究竟該如何，否則只是被動等行政院重編預算，實際上卻是喪失了議題主動權，反讓民進黨有更多的輿論操作空間。週五餐敘是否真能解決問題，要尋求共識，雙方都要退一步，若兩邊都堅持自己對，該如何達到平衡？還有待觀察。
 

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