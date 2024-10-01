否認週五餐敘為「和解飯」　黃國昌：重點是政院要不要重編預算

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

為解決中央總預算卡關問題，行政院長卓榮泰拜託立法院長韓國瑜居中協調，韓擬在周五邀朝野黨團吃「和解飯」。民眾黨團總召黃國昌1日表示，不認為此餐敘叫「和解飯」，在野黨監督執政黨天經地義，重點在行政院有沒有要依法把預算編好；另外面對藍委認為總統賴清德、卓榮泰把溝通責任甩給韓國瑜，黃國昌直言「評論非常公允」，賴、卓執意將在野黨團當空氣，恐不是外界期待的樣子。

針對韓國瑜邀請卓榮泰、3黨團幹部吃「和解飯」？黃國昌1日上午於立院受訪時提及，自己不會把它看成「和解飯」，韓國瑜調和鼎鼐，邀3個黨團3長會面跟行政部門溝通，溝通重點還是行政院違法編列的預算是否要重編，這應該是週五會面重點。

黃國昌質疑，「到底有什麼和解、不和解的問題？」在野黨監督執政黨天經地義，而執政黨預算沒依法編列，重新依照法律把預算編好，這也是執政黨該做的事，各司其職、各自扮演好角色，做好自己工作，「所以我不會把它看成是『和解飯』」。

有藍委替韓國瑜抱不平，認為溝通應是執政黨責任，賴清德、卓榮泰把責任甩給韓？黃國昌說，「這評論我覺得非常公允，溝通本來就是行政部門要來找立院各黨團溝通。」今天卓榮泰、賴清德擺明只願意找韓國瑜，把其他在野黨黨團當空氣，包括總統府秘書長潘孟安要找司法院正副院長、大法官被提名人，也沒有人要拜訪黨團，而是直接去找韓國瑜，卓榮泰現在也是直接找韓國瑜。

黃國昌批評，如果賴清德、卓榮泰執意要把其他在野黨黨團當空氣的話，這是對方自己在打的政治算盤，但整個台灣社會都在看，行政部門自己沒依法把預算編好，也沒誠意要找其他在野黨的立院黨團溝通，這樣蠻橫、霸道的行政團隊，展現在台灣公民社會前面的，恐怕不是大家所期待的樣子。

媒體追問，不認為是「和解飯」的話，那該場餐敘如何定調？黃國昌說，不用刻意強加一個名稱，站在在野黨的立場，監督行政部門依法行政是職責，今天立法院大家長韓國瑜出面邀約，基於禮數，民眾黨團會出席，而行政院3長要參加，民眾黨團也不排斥。」

「但重點就不是吃飯，重點是行政院有沒有要依法行政、依法把預算編好，這才是重點。」黃國昌強調，會要求行政部門依法做到該做的事，這本來就是行政部門的責任，沒有和解不和解的問題。