爆賴清德「教師節驚人發言」　李艷秋諷對外兩張臉：離獨裁不遠了

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日不斷傳出「震怒事件」，從「賴清德致電飆罵環境部長彭啓明」、再到「怒罵將官，看到我為何不站起來」，引發外界議論紛紛。對此，媒體人李艷秋今（1日）指出，這兩件事，事後都有做了澄清粉飾，但一大堆評論還是認為賴總統自卑、恐懼、和病態的權力慾。她更指，賴清德在教師節活動時，提到民進黨生日的「驚人發言」，而對在野黨則拿出「司法」與「罷免」兩把刀。她認為，賴清德對外有兩張臉「拉攏或立威」，再這樣下去，離「獨裁」只有一步之遙了。

李艷秋表示，賴清德總統在幾天內傳出兩件「怒罵」新聞，一件是他參加將官晉升茶會，因為將官未起立迎接而大發雷霆，說他是三軍統帥，為什麼沒有禮貌？還怒摔資料。另一件，是衛福部長邱泰源爆料總統打電話「責罵」環境部長彭啓明，把節能減碳搞得太大條，讓醫院沒辦法做到。

李艷秋說，兩件事，事後都有做了澄清粉飾，但一大堆評論還是認為賴總統自卑、恐懼、和病態的權力慾。

「我倒是想為賴總統平反」，李艷秋指出，在928那天，賴清德參加護理學會慶祝大會，就溫柔和煦的列舉上任後為護理界做的改革，順口向老師說了聲教師節快樂。

李艷秋再指，隨後賴清德用當天最親切可愛的笑容，突然問起現場護理人員，知不知道928這天，是哪個團體的生日？答對可以頒總統獎，現場有人回答「民進黨」，賴清德燦笑如花（抱歉形容詞不恰當，不過真的很貼切）。

李艷秋透露，賴清德開心的說「護理人員為人民健康努力，教師為傳道授業解惑努力，民進黨為台灣主權、還有民主自由人權而奮鬥，我們祝賀民進黨生日快樂」。

李艷秋說，看到這裡，她硬生生地吞回已到口邊的「三字經」，試著徜徉在賴總統調皮又可愛的酒窩中，理解賴無時無刻不在計算選票，無時無地不在選舉拉票，以及不論天大地大國大百姓多大，都不及民進黨大的思維。

李艷秋再說，結果如此重要的談話，總統府新聞稿卻隻字未提，看來有「不長眼」的新聞官，認為這段談話人時地都不適合，自動抹去掉了，如果這個人被賴總統飆罵，那真是活該。

接著，李艷秋提到，賴清德有兩張臉，立威或拉攏，看大家站在哪一邊。賴總統立威的手段中，「責罵」是最簡單的，只針對靠賴賞位子的官員。

李艷秋認為，而賴清德對在野勢力，則有兩把刀。第一「司法」，從大法官開始收入囊中，凡是可能影響2028連任的潛在對手，全都用司法清剿，鄭文燦、柯文哲，下一個國民黨冒出頭的，司法血滴子已待機伺候，成功地讓司法為賴清德所用，不再是人民的正義防線。

第二「罷免」，李艷秋指出，國會少數，總統未過半，如何回到全面執政的盛世，超越蔡英文，是賴清德最在意的事，但賴清德的方式不是尋求朝野合作，而是全面發動地方首長和立委罷免，用不斷的政治動員，將國家不穩定的責任轉給在野黨，也為施政沒有進展先找安全閥。

李艷秋強調，刀雖犀利，但砍人自傷。最近賴清德的表現，顯露的是「焦慮」，對政府運作失能的焦慮；既然什麼業務總統都要管，那麼賴清德到立院國情報告並備質詢，就是義務。

最後，李艷秋呼籲，賴清德總統，是時候了，可不可以不要躲在大法官後面，光明磊落的去立院面對民意，再這樣「立威」下去，離「獨裁」只有一步之遙了。如果擔心在野對自己不禮貌，大家保證，一定要求立委全體起立迎接，不起立的，就把他們罷免掉，這樣可好？

▼媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）