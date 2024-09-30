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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

產業電價最高漲14%　行政院：產業用電1度4.29元仍有競爭力

▲▼電費,夏日電價,民生用電,限電,能源價格,節能減碳,台電,停電,節電,跳電,電表,電價調漲,備轉容量。（圖／記者李毓康攝）

▲電價審議會今拍板工業用電的電價調漲，行政院強調，仍比主要競爭國低、可維持競爭力。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

電價費率審議會今（30）日決議，民生需求電價凍漲，但產業電價最高調漲14%、平均調幅12.5%，新電價10月16日上路。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝審議會以民生需求為首要考量，不調漲民生電價；產業用電調整後的電價平均為4.29元／度，仍低於日韓等主要競爭國家的工業電價，仍可維持競爭力。

經濟部今天召開113年第2次電價費率審議會，因台電公司目前電價仍未足額反映成本，審議會綜合考量照顧民生及穩定物價，決議本次住宅、小商店約1452萬戶（占95.2%）累進電價各級距不調整，民生平均電價維持每度2.77元，未調足部分由政府編列預算撥補。

至於產業用電，為合理反映成本並兼顧產業競爭力，審議會決議產業用電調漲14%，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲，產業平均調幅為12.5%，調價後產業用電均價為每度4.29元，仍低於主要出口競爭國家韓國工業電價；韓國112年均價4.53元、113年上半年均價4.65元。

對此，行政院發言人李慧芝表示，審議會針對與民生內需相關的產業，如：攤販集中市場、食品（含加工及零售）、超商超市及量販店等，將維持電價的凍漲，政院對此表示認同，並認為其有助於物價的穩定。

李慧芝說明，本次產業用電調整後的電價平均為4.29元／度，仍低於主要競爭國家日本及韓國的工業電價，此舉有助於維持產業的競爭力，同時使國內產業用電成本能更加合理。

李慧芝表示，審議會也有針對用電或產值衰退產業的負擔能力進行考量，給予減半調漲或凍漲的區分，政府也將持續協助企業導入ESCO，以減輕本次電價調漲對於企業造成的負擔。

李慧芝表示，政府將持續推動產業節電，由公營事業帶頭先行，也將對企業提供多元節電補助措施，鼓勵企業提升節電成效。

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