產業電價最高漲14%　卓榮泰指示經濟部、台電做行業細部調整

▲行政院長卓榮泰赴立院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

電價費率審議會昨（30）日決議，民生需求電價凍漲，但產業電價最高調漲14%、平均調幅12.5%，新電價10月16日上路。對此，行政院長卓榮泰1日赴立法院備詢前受訪說，一些在大類的分項上，有的調14%、有的調7%，他已指示經濟部、台電在尊重審議委員會的前提下，再去做一些更細部的了解，同時也應該利用這時間跟所有的業界、產業界做溝通。

卓榮泰說，非常感謝電價委員會所參與討論的各位委員，在審議過程中相信他們經過很縝密的思考，很多方面的搜集資料，希望能反映出現在對於電價調整一個最好的決定。

卓榮泰指出，之前台電數次在多次的會議中都有提到，對於電價的考慮有幾項因素，第一個是要反映成本、第二是要照顧民生、第三是要穩定物價、第四是要節能減碳。這次整個審議過程中，也符合這幾項原則。

卓榮泰說，因為調整之後，就算是調幅比較高的大戶工業用電，電價也比我們亞洲鄰近國家還要低，但是也接近了台電的成本。至於民生用電的不調整，就是符合照顧民生；穩定物價方面，一些小商家還是維持原價未調整。

而卓榮泰也提到，當中有一些在大類的分項上，有的調14%、有的調7%，「但是容不容許有一些細部行業的調整？這還是要經濟部跟台電在尊重審議委員會的前提下，再去做一些更細部的了解，讓他們有幾天的時間看看，同時也應該利用這時間跟所有的業界、產業界做溝通」。

卓榮泰強調，最重要的是，政府會組成節約用電的團隊，幫助各個產業實際上去節約用電，這部分經濟部配合環境部都在積極處理中。換句話說，一方面台電調漲了大戶的用電電價，但政府會協助節約用電，相對是降低他們的負擔，終究最高目標是要全民節約用電，我們才能面臨到現在這種大家急需用電但又必須調整電價的時代，節約用電是唯一的方法。