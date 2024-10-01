流感、新冠疫苗今開打！8大QA一次看　JN.1首見「單劑型」包裝

▲民眾接種新冠疫苗，以獲得保護力，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年度新冠、流感疫苗同步於今日（10/1）開打，這次有哪些疫苗廠牌，接種順序、劑數，新版JN.1疫苗和過去又有什麼差異，能不能和流感疫苗同時接種，《ETtoday新聞雲》整理8大QA，一次帶您了解。

Q1、10月1日開打接種對象有誰？

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新冠疫苗與流感疫苗這次第一階段10月1日開打，首先可以接種的是高風險、高傳播族群共11類人，包含65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員。

至於第二階段則會等到11月1日，流感疫苗會加開一類「50至64歲無高風險慢性病成人」，新冠疫苗則全面開放出生滿6個月以上民眾，未列在第一階段實施對象都可以接種。

Q2、疫苗接種有哪些廠牌？

公費流感疫苗共5家廠牌，皆為單劑型(每劑0.5mL)，其中國光及高端公司疫苗不可用於3歲以下幼兒。

國光生物科技股份有限公司：安定伏裂解型四價流感疫苗，提供滿3歲以上使用。

賽諾菲股份有限公司：菲流達四價流感疫苗，提供滿6個月以上使用。

荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司：伏適流，提供滿6個月以上使用。

台灣東洋藥品工業股份有限公司：輔流威適流感疫苗，提供滿6個月以上使用。

高端疫苗生物製劑股份有限公司：高端四價流感疫苗，提供滿3歲以上使用。

公費新冠JN.1疫苗廠牌目前僅莫德納

莫德納疫苗為Spikevax Injection 世冠飛適新型冠狀病毒疫苗，屬於mRNA疫苗，提供滿6個月以上使用。JN.1疫苗劑型包含單劑型及多劑型，單劑型適用滿12歲以上使用(每劑0.5mL)，多劑型則適用滿6個月至11歲(每劑0.25mL)。

疾管署副署長羅一鈞表示，不同於以往新冠疫苗都是瓶裝抽取，可能要注意接種人數安排避免疫苗有剩餘，這次成人劑型首見「單劑型包裝」，還附有針頭，一個人使用一劑相對方便，滿受到基層診所歡迎。

至於Novavax的JN.1疫苗，羅一鈞表示，目前還在食藥署藥證審查過程，如果情況順利，暫定年底能供應施打。

▲113年公費流感疫苗列表。（圖／疾管署提供）

Q3、為何需要持續接種新冠疫苗?

因應新冠病毒持續演變，世界衛生組織（WHO）建議接種安全有效之COVID-19疫苗，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力，且曾確診/感染過、已接種原始株或雙價疫苗等保護力已嚴重不足，建議民眾踴躍接種新病毒株（JN.1）疫苗，降低重症或死亡發生風險。

Q4、今年秋冬疫苗選株情況？

流感疫苗是由世界衛生組織（WHO）全球性流感病毒監測網絡，收集全球流行病毒株，分析後定期召開會議決定當年度最可能流行病毒株，建議3株（A/H1N1，A/H3N2，B/Victoria）或4株（另包括B/Yamagata）具代表性病毒用以製作當季流感疫苗。

羅一鈞表示，這次採購四價流感疫苗，國內在春夏經歷B流、A型流感H1N1，接下來秋冬流行將輪到H3N2的泰國株，這和這次四價流感疫苗吻合。

新冠流行變異株將持續為JN.1系列，但是會是其子代包括KP及LB等變異株系列，新一季公費新冠疫苗採JN.1疫苗株，可有效預防秋冬流行變異株中重症威脅。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

Q5、疫苗要接種幾劑？

在流感疫苗方面，9歲以上民眾，不論過去是否曾接種過季節性流感疫苗，都只須接種1劑。但未滿9歲兒童，若是初次接種季節性流感疫苗，應接種2劑，2劑間隔4週以上；若過去曾接種過季節性流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可。

新冠疫苗原則為滿5歲以上民眾，無論是否曾接種新冠疫苗，僅須接種1劑；滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種新冠疫苗，須接種2劑，曾接種者則接種1劑。

Q6、新冠和流感疫苗可以同時接種嗎？

依據 WHO、美國 CDC 及相關研究報告顯示，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，且可增加疫苗接種率、減少就診次數並提升便利性。

另新冠與流感疫苗都是不活化疫苗，可同時分開於不同手臂接種（同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分），亦可間隔任何時間接種。

至於同時打新冠和流感疫苗副作用會不會太強烈？羅一鈞表示「不會」，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022-2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者，發生局部和全身症狀的比例相似。

Q7、確診之後要多久才能接種JN.1新冠疫苗？

建議確診者可自發病日起或確診日（無症狀感染者）起12週（84天）且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

Q8、疫苗接種後注意事項

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆。

為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者接種後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局。





▲疾管署催打疫苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）