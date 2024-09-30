明已4縣市停班課！史上首次「疫苗開打遇颱風假」　接種活動順延

▲疾管署副署長羅一鈞說明公費流感疫苗接種資訊，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年度新冠、流感疫苗同步於明日（10/1）開打，卻強碰山陀兒颱風襲台，截至晚上8點為止，包含高雄、台南、屏東、台東等已至少4縣市宣布停班停課。疾管署副署長羅一鈞今（30）日受訪證實，這次是史上第一次秋冬公費疫苗開打日遇上縣市颱風假，該些縣市會依照接種計畫順延，等颱風假過後再恢復相關接種作業。

根據疾管署規劃今年秋冬流感、新冠疫苗同步於10月1日起分階段開打，第一階段對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類等高風險、高傳播族群。

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然而今年疫苗開打日卻遭遇山陀兒颱風攪局，羅一鈞表示，公費疫苗接種計劃有提及，若疫苗接種期間縣市政府若遇到颱風假，疫苗接種站取消、醫院接種服務也都暫停，待颱風假取消之後再恢復。開打如果遇到颱風，接種服務和活動都會取消或者順延。

至於正常上班上課的縣市，羅一鈞表示，原則照常開打，但如鄉鎮市區停班停課或社區接種站、院所因特殊情況無法按原訂計畫提供接種，會由各地方政府另行公布周知。

因為颱風蘇花鐵公路中斷，羅一鈞說明，花蓮、台東流感疫苗已經儲備5.1萬劑，新冠疫苗則儲備6500劑，足夠因應開打一週以上的預估需求，後續若鐵公路持續中斷，有配送需要時會改走南迴。

羅一鈞指出，本次新冠疫苗使用莫德納mRNA疫苗，疫苗株為JN,1，且依照年齡分為單劑型及多劑型，單劑型適用滿12歲以上使用(每劑0.5mL)，多劑型則適用滿6個月至11歲(每劑0.25mL)。

流感疫苗則有5家廠牌，包含國光、賽諾菲、葛蘭素史克、台灣東洋、高端，皆為單劑型，其中國光及高端公司疫苗不可用於3歲以下幼兒。





▲疾管署催打疫苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）