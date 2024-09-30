嘉義市公費流感、新冠JN.1疫苗　10月1日起同步分兩階段開打

▲ 113年公費流感、新冠JN.1疫苗10月1日起同步分兩階段開打 嘉市府呼籲民眾踴躍接種 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



秋冬為呼吸道傳染病好發季節，10月1日起公費流感、新冠JN.1疫苗同步分兩階段開打。嘉義市政府為守護市民健康，今年與中央共同採購97,000劑四價公費流感疫苗，另外嘉義市再自行加碼採購1,300劑流感疫苗，提供予不符合公費接種條件之對象接種(設籍嘉義市身心障礙者、本市國中小及五專之學校教職員工、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員)，使流感疫苗群體保護力更臻完善。

林瑞彥副市長代表黃敏惠市長偕同衛生福利部疾病管制署南區管制中心劉慧蓉主任、多位醫院代表、議員及里長啟動流感與新冠疫苗10月1日同步開打宣示儀式，並呼籲民眾踴躍接種。

林瑞彥副市長表示，感謝疾管署南區管制中心長期以來對嘉義市衛生業務的協助與指導、感謝醫療院所的配合及提供優質服務，方便民眾就近接種、謝謝議員對公共衛生事務鼎力支持、以及里長們深入社區鄰里協助宣導與配合，因為有眾人的支持力量，讓接種工作得以順利推行，也為市民創造了更安全的生活環境。林瑞彥副市長補充，依據WHO、美國CDC及相關研究報告顯示，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，且可增加疫苗接種率、減少就診次數，降低併發新冠及流感重症發生風險，並鼓勵符合資格的民眾踴躍接種疫苗，增強健康防護力、同時也能減少病毒傳播。

衛生局廖育瑋局長說明，由於病毒變異，建議民眾接種當年度新型疫苗才可獲得最佳的免疫保護。今(113)年度公費流感、新冠疫苗同步分兩階段開打，第一階段10月1日起，接種對象包括1、醫事及衛生防疫相關人員。2、65歲以上長者。3、55歲以上原住民。4、居住於安養等長期照顧機構受照顧者及其所屬工作人員。5、滿6個月以上至國小入學前幼兒。6、孕婦。7、重大傷病者、19-64歲高風險慢性病人、罕見疾病患者、BMI>=30者等。8、6個月內之嬰兒父母。9、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。10、國中小、高中職及五專一至三年級學生。11、禽畜相關及動物防疫相關人員；第二階段自11月1日起，流感疫苗開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，新冠疫苗則開放出生滿6個月以上全民接種。

衛生局廖育瑋局長表示，今年流感疫苗提供五種廠牌公費疫苗，分別為國光、賽諾菲、GSK、台灣東洋及高端，各廠牌之效果與安全性均同，民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗。此外，為讓民眾清楚知道流感疫苗施打之廠牌，嘉義市於校園、社區設站及合約醫療院所均會公開揭示當日接種流感疫苗廠牌，讓資訊公開透明。

衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉也提到，嘉義市府團隊去年在推動流感疫苗接種業務上不遺餘力，112年分別獲得流感疫苗接種計畫「醫事人員接種率」、「NIIS資料上傳/回報資料正確性」等兩項績優，同時感謝市府與中央合力推動守護民眾健康，並呼籲符合接種資格的民眾踴躍接種，一起保護家人健康安全。

衛生局提醒，接種疫苗後需一段時間產生保護力，符合接種資格者應盡早接種，除透過接種疫苗防範病毒威脅，民眾平時仍應落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。有關83家流感疫苗合約醫療院所、102場社區接種站等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/流感、肺鏈疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv )查詢；新冠疫苗合約醫療院所等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/COVID-19專區/COVID-19疫苗接種資訊專區(https://reurl.cc/VMnW6y )查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。