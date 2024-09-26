施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

▲台大醫生施景中。（圖／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）



生活中心／綜合報導

3年前新冠疫情爆發期間，台大醫院以心電圖篩檢早期偵測BNT疫苗引起心肌炎之相關研究案，近日再爆熱議。台大醫師施景中在臉書發文還原時序，強調時任台北市長柯文哲並不是最先主張打BNT疫苗要做心電圖的，爆料他一開始不但不支持，還說「關我什麼事？」後來勉力配合，在開成果記者會時，對於身後主導執行計畫的教授們卻隻字未提。

施景中醫師昨（25）夜寫下，幾天前在回國轉機路上，寫了一篇疫苗回顧文，等到回國時，發現原來的訊息已經被扭曲。他本來不想回應，關留言就好，但文中的相關人士比他更生氣，「所以我只好講了，免得讓這一段歷史失真。」

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「大家都說，柯P是最先主張打BNT疫苗時必須要做心電圖的，這是不正確的。」施景中說，大家只看到浮在水面那一塊資訊，因此他決定把相關時序、經訪問當時當事人整理出來。

▲施景中透露，時任台北市長柯文哲，一開始並不支持該研究案。（圖／記者林敬旻攝）

施景中回憶，當時2021年9月初第一批BNT開始施打後，開始有零星心肌炎出現，加上國外報導導致家長人心惶惶，開始傳出不要讓孩子打第二劑的聲音（因國外報導心肌炎多半在第二劑出現）。當時台積電、鴻海、慈濟辛苦交涉買來的第二批還在路上，如果任由這聲音繼續發酵，將枉費他們的苦心，也會讓防疫出現破口。

有鑑於此，兒童心臟病基金會一群教授想為政府解套，期望先做一個公衛研究，若能在打第二劑前後替這些青少年做EKG，或許可以找到發生心肌炎的人，然後給予治療、讓家長安心。而若發現打了BNT，其實心肌炎發生率極低，也可給民眾信心，未來就不需要大規模普篩EKG。

施景中表示，當這想法成形，台大王主科教授等聯絡上柯市長，想跟他提這想法，時間大約是9月底、10月初。結果第一次柯市長不見他們而找別人接待，折騰很久後雙方終於碰面尋求經費和其他協助，「想不到柯P劈頭就說『那是你們自己要做的研究，關我什麼事？』」據當時王教授回憶，當時市府也認為先進國家沒有先例，所以不支持（和陳時中部長想的一樣）。

施景中接著說，也因為如此，參與的陳益祥教授自己募款180萬，不足的部分又由兒童心臟病基金會出了50萬；EKG機器則由王教授聯絡一位台大畢業的學長，捐助了幾十台EKG機器，可以上傳雲端分析。後來柯文哲總算責成市聯醫的許家禎副院長和教育局、學校協調。王教授等人在12月16日開始幫5800位青少年打BNT前、後各做一次心電圖。





▲研究結果證實，施打BNT疫苗引發心肌炎機率非常低。（示意圖／記者林敬旻攝）

施景中透露，柯文哲一開始並不支持，後來勉力配合，不過在開成果記者會時，「主導執行計劃的一群教授站在他後面，柯P卻一個字都沒提他們。」甚至在教授們如火如荼做到第三家學校時，柯文哲無預警地帶了一批記者來拍照採訪，讓工作人員當場傻眼。

最後研究成果順利在去年刊登，施景中說，結果證實EKG確實可在打疫苗的青少年身上，非常靈敏地提早看出輕微變化，但因心肌炎發生率非常低，作者等人也提醒，是否需全面對打疫苗者做普篩，仍須考慮效益比。幸好這個研究結果出來，讓大家安心，同時也可考慮不用全面普篩。

「若你問2021年的我，為什麼不支持EKG普篩、現在又這樣說？」施景中強調，自己現在仍覺得不該普篩，立場沒變，若真要普篩，政府要大規模施打BNT根本不可能。他認為，王教授所進行的是中型規模的研究（不是普篩），而且只找男校，結果更證實了他們當時這個看法，「也可以說，如果不是當年他們的研究，政府在青少年防疫這一塊，早已產生破洞。謝謝王教授和兒童基金會那一群默默努力的無名英雄。」