強化防火防災避震觀念　南消五大深入嘉南藥理大學實施防災教育演練

▲南消第五救災救護大隊文賢分隊於9月30日深入校園，至嘉南藥理大學實施防火防災宣導，強化民眾災害發生時的緊急避難及應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年適逢921大地震滿25周年，為讓台南市民回顧災害歷史，推廣防火防災正確觀念，南消第五救災救護大隊文賢分隊於9月30日深入校園，至嘉南藥理大學實施防火防災宣導，強化民眾災害發生時的緊急避難及應變能力。

宣導過程中實地演練地震發生時的抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩固」，配合宣導人員的說明及講解，讓嘉南藥理大學師生了解遇到地震時，如何第一時間快速反應，保護自身安全;除了第一時間的應變外，災前的預防準備亦不可少，民眾可至各大賣場防災專區或依宣導單內容購買防災用品，備妥於緊急避難包內，並將緊急避難包放置於住家出入口或玄關附近，災時可以「拿了就跑，迅速避難」。

南消第五大隊指出，國家防災日系列活動持續進行中，民眾可前往「消防防災館」網站線上參與「全民防災知識模擬考」小遊戲，也可至消防署建置的「防災虛擬體驗館2.0」網站體驗線上防災特攻隊AR闖關遊戲及AR防災繪本，另外還可前往消防防災館註冊，並於10月31日前上傳地震避難三步驟「趴下、掩護、穩固」演練照片1至4張參加抽獎，有趣好玩又可增加防災知識，誠摯邀請市民共襄盛舉。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，地震、颱風等天然災害風險不可輕忽，面對有可能來臨的災害應保持適當警戒，由自身防災作起，延伸防災互助意識，再藉由公助將生命財產損失降到最低，「自助、互助、公助」精神，共同打造安全宜居城市。

消防局長李明峯表示，因應氣候變遷造成自然災害件數增加，以及地震的頻繁發生，強化防災觀念是當務之急，多一分準備就可以少一分損失，以正確的防災觀念因應，便可於災時從容避難。颱風山陀兒近日在台灣南部恐將侵台，市民需要多加防範。