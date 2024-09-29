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台南住宅火災頻傳　南消四大呼籲人離火熄避免悲劇

▲台南市安定區蘇厝里一處住宅，28日早上傳出有濃煙冒出，現場為民眾煮食不慎，消防人員及時關閉爐火，幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安定區蘇厝里一處住宅，28日早上傳出有濃煙冒出，現場為民眾煮食不慎，消防人員及時關閉爐火，幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安定區蘇厝里一處住宅，28日早上傳出有濃煙冒出，因起火戶大門深鎖，鄰居報案有聞到燒焦味，消防局獲報派遣人車趕赴現場，現場為民眾煮食不慎，造成屋內煙燻，消防人員關閉爐火，幸未釀災。

據消防局統計，約有三分之一的住宅火災原因是由於煮食時人離開火源造成的。烹飪過程中，許多人因為接聽電話、查看電視或其他事務而暫時離開，這樣的行為極易導致鍋具過熱或食物著火，從而引發火災。

▲台南市安定區蘇厝里一處住宅，28日早上傳出有濃煙冒出，現場為民眾煮食不慎，消防人員及時關閉爐火，幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消第四大隊大隊長蔡國保表示，住宅用火災警報器在早期火災中發揮至關重要的作用，它能在偵測到濃煙時或高溫時發出警報，讓民眾得以有充足的應變及逃生時間。除了安裝住警器外，建議民眾應定期清洗排油煙機及排油煙管積附的油垢，選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷裝置的安全爐具，尤其重要的是勿於烹煮食物時離開現場，切記人離火熄。

▲台南市安定區蘇厝里一處住宅，28日早上傳出有濃煙冒出，現場為民眾煮食不慎，消防人員及時關閉爐火，幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯提醒民眾，家中廚房排油煙機定期清潔，電器設備產品應定期擦拭及保養，儘可能將低效率耗電器淘汰，改選購高效率用電設備，以維護住家安全。台南市消防局將持續推動防火宣導，並呼籲市民務必落實「人離火熄」的安全原則，為自己和家人的生命財產安全負責。

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