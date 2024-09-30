陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

▲嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系的師生近日與台南市車仔寮關懷協會攜手，帶領社區長輩們前往采青窯，展開一場以手拉坏藝術為主題的輔療活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系的師生近日與台南市車仔寮關懷協會攜手，帶領社區長輩們前往采青窯，展開一場以手拉坏藝術為主題的輔療活動，希望透過陶土創作的過程，促進長者的認知能力，減少憂鬱情緒，延緩失智與失能現象，同時藉由雙手與陶土的接觸，傳遞溫暖與關懷。

手拉坏藝術具獨特的療癒效果，由專業陶藝老師講解陶藝製作的步驟及操作方式，從基本操作到完成品的呈現，讓長輩們享受創作過程。當每位長輩完成屬於自己的作品時，能展現自我肯定與自我實現的成就感，進而帶來心靈上的滿足。這不僅是一場藝術體驗，更是師生與長者之間建立情感交流的橋樑。

其中一位參與活動的長輩表示，這是他首次接觸陶土創作，原本以為這是年輕人的活動，沒想到在老師的指導下，他也能一步步摸索並捏塑出屬於自己的陶碗。他特別感謝嘉南藥理大學的師生帶領他們走出戶外，體驗不同的活動。

負責規劃活動的林為森主任表示，希望透過不同的活動內容，讓長輩們能在愉悅的氛圍中放鬆身心，透過感官刺激延緩高齡者的認知退化，同時，也可以讓同學學習如何與長輩相處，培養他們對社區服務的熱忱。

USR計畫主持人許桂樹教授指出，能藉由「二仁溪流域後現代城鎮漣漪翻轉策略：逆勢啟動南方聚落軸線復興力量」USR計畫，帶領偏鄉長輩參加多元活動，未來嘉藥也將持續舉辦更促進認知的活動，讓長輩們感受到學校師生的關懷、陪伴與支持，進一步促進社區與學校的連結，善盡大學社會責任。