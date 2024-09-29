南消高級救護隊楊淑雅　榮獲金心獎台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

▲台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅，榮獲「第三屆金心獎」台灣最佳心肌梗塞緊急救護員殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅，榮獲「第三屆金心獎－台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」，楊淑雅在過去一年中，共計執行1079件緊急救護勤務，成功處理33件胸悶非急性心肌梗塞的病患，顯示出其在緊急救護領域中的專業表現。

楊淑雅不僅具有豐富的救護技術經驗，也積極參與國內外的專業訓練，提升自身能力，並多次為救護技術教材的編撰貢獻心力。

市長黃偉哲對此高度肯定，並指示要進一步加強全市的救護能力。市長表示：「楊淑雅的傑出表現證明了我們市府救護體系的專業與卓越。未來我們將持續強化急救人員的訓練，確保每一位市民在緊急狀況下都能獲得即時、專業的救護服務。」，同時強調，市府將在裝備器材及人力資源上持續投入，以維護市民的生命安全。

消防局局長李明峯則表示，楊淑雅的專業背景深厚，不僅是高級救護技術員，還擁有緊急救護教官等多項資格。他指出：「楊淑雅長年來在救護現場累積了數千次出勤經驗，並且參與了許多重要的救護訓練與研發，尤其是在新冠疫情期間，參與研發了全台首創的戰疫型防護罩，展現了創新與領導能力。」

楊淑雅的努力與奉獻不僅獲得了「金心獎」的肯定，也展現了她在救護領域的卓越成就。她強調，學習永無止境，每一次的救護工作都是新的課題，未來將繼續不斷學習，為市民提供更高品質的救護服務。