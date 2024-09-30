快訊／江蕙復出魅力難擋！　國慶晚會5000張票「15分鐘搶光」

▲國慶晚會售票系統。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

「國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，北市府安排在30日中午12時開放民眾索取限量5000張門票，由於此為大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，且天后「二姐」江蕙將復出，民眾討論熱烈。但《東森新媒體ETtoday》記者實測，儘管早已登入售票網頁會員，但中午12時網頁大當機，12時15分宣布5000張票索取完畢。

台北市長蔣萬安30日上午9時到台北市災害應變中心主持防颱整備會議，針對中午要開搶國慶晚會的門票，如何防止黃牛或大當機？蔣萬安表示，事前都有做過各項的推演，這一次開放給民眾的票券是透過udn售票網系統，udn售票網要登錄成為會員，基本上也是準實名制，所以希望通過這樣的方式來避免黃牛的情形。

蔣萬安指出，也會請警察局加強網路上面的巡查，嚴查各項黃牛票販賣的狀況，希望能夠將販賣黃牛票的情形降到最低，絕對避免。

但到了中午12時搶票當下，《東森新媒體ETtoday》記者實測，儘管已經先登錄好會員，但點進去售票網頁卻馬上顯示「因目前進站人數過多，請您耐心等待。建議您保留此視窗。」且當等候時間終於只剩下1分鐘時，下方跑馬燈就出現「113年國慶晚會在台北，免費索票已全數索完」。

台北市觀傳局表示，國慶晚會30日中午12時於「UDN售票網」開放5000個席位供民眾免費索票，5000張入場券已在12時15分索取完畢。