　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西網美穿白紗「和自己閃婚」！短命婚只維持1年　高調宣布離婚

▲▼巴西網美穿白紗「和自己閃婚」！　短命婚只維持1年宣布離婚。（圖／翻攝自IG）

▲卡利1年前才公開婚紗照，日前宣布「離婚」。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

長年生活在英國的巴西女網紅卡利（Suellen Carey）2023年以「自婚」吸引全球的目光，當時她為自己舉辦婚禮「嫁給自己」。然而短命婚姻撐不到1年，最近她便宣布，因為壓力過大，決定與自己「離婚」。

根據am730報導，現年36歲的卡利出生於巴西，現居倫敦。她2023年向40萬粉絲宣布結婚喜訊，然而結婚對象不是別人，正是她自己。為此，她還在倫敦舉辦了一場特別的婚禮，同時在Instagram公布婚紗照。而這場特殊的婚禮也成功吸引媒體的關注。

令人意想不到的是，僅過了1年，卡利突然宣布她已經和自己「離婚」。她解釋說，即使接受了心理諮商，她還是經常感到孤獨，所以她認為現在是時候要與自己離婚。

她表示，現在會重新開始嘗試和他人約會，但她也強調，自己不後悔嘗試單身生活，因為「每個人都應該有機會去探索自我，理解自我」。

卡利也在Instagram分享，她發現自我剖析和自我反省非常重要，就算只是對自己做出承諾，也非常有挑戰性，尤其是當你希望自己能夠一直保持完美。

她說，「我才發現給自己的壓力太大了，這讓我很疲倦。即使是在與自己的婚姻中，我也需要接受自己的不完美。」

ET快訊
快訊／楊繡惠喊退休　華視不忍再發聲明！乃哥也回應了
以為女伴是「烏克蘭間諜」　俄兵活活打死她
為了Type-C「要選iPhone 15還是16？」　網答案
快訊／「被咖啡耽誤的鬆餅店」一次收2間
防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡
氣氣氣氣！翁曉玲嗆政院把國會當空氣　「我們也不會客氣」
最快周日發海警！　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

駐韓美軍F-16戰鬥機連續3起「起飛墜落」　美空軍公開事故原因

誤把助聽器當竊聽器　俄兵將女伴「活活打死」：她是烏克蘭間諜

石破茂10月1日成日本新首相　將面對各項外交安保課題

巴西網美穿白紗「和自己閃婚」！短命婚只維持1年　高調宣布離婚

準日相石破茂是貓奴！日網友卻喊「日本完了」　親台態度曾受質疑

中國丐幫入侵馬來西亞夜市乞討　月收入達7萬台幣

狂追同窗變愛妻！曝光準日相石破茂純情一面　結褵41年成最佳賢內助

黎巴嫩緊張！日擬派軍機撤離日人　菲律賓：以軍地面進攻就撤僑

異物飛進車窗「泰卡車司機」遭爆頭昏迷！　滿頭血恐怖畫面曝

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

駐韓美軍F-16戰鬥機連續3起「起飛墜落」　美空軍公開事故原因

誤把助聽器當竊聽器　俄兵將女伴「活活打死」：她是烏克蘭間諜

石破茂10月1日成日本新首相　將面對各項外交安保課題

巴西網美穿白紗「和自己閃婚」！短命婚只維持1年　高調宣布離婚

準日相石破茂是貓奴！日網友卻喊「日本完了」　親台態度曾受質疑

中國丐幫入侵馬來西亞夜市乞討　月收入達7萬台幣

狂追同窗變愛妻！曝光準日相石破茂純情一面　結褵41年成最佳賢內助

黎巴嫩緊張！日擬派軍機撤離日人　菲律賓：以軍地面進攻就撤僑

異物飛進車窗「泰卡車司機」遭爆頭昏迷！　滿頭血恐怖畫面曝

政府將徵用40萬民力！彰化媽祖文化節今登場　王惠美：願和平不要戰爭

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

男友是省錢魔人　超過30度才開冷氣「只能吹2小時」！全場傻眼

感情變了該怎麼辦？從星座學角度看一個人會「直球對決」或是「默默登出」

正面看待陳偉殷願打12強　葉總提出另一個想法

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

環球購物中心周慶「10萬件6折」　消費滿5千送1300

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

國際熱門新聞

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

南韓球后安洗瑩遭霸凌　要替男球員手洗內褲

小三AV女優「新作品」神預測！　婚外情扯到大谷翔平

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！

美史上第2　死囚「氮氣處決」過程曝

媽媽帶2女兒遊迪士尼遭「上銬逮捕」原因曝

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

吸血鬼墳墓挖出　頸掛鐮刀阻止復活

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

飛機上手淫　情侶「外套蓋腿」狂動

iPhone設充電上限80％　實測一年結果出爐

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

更多熱門

相關新聞

YTR魚乾上廁所「耳機掉馬桶遭沖走」！　來不及伸手抓：真的要哭死

YTR魚乾上廁所「耳機掉馬桶遭沖走」！　來不及伸手抓：真的要哭死

YouTuber魚乾過去以拍攝開箱、美食影片走紅，親民形象圈粉不少人，平時用心經營社群的她，今（27）日在IG限動發文透露，上廁所沖馬桶時耳機被水沖走，讓她無奈表示：「我真的要哭死。」

健身網紅創「懶人爬山法」！　化學老師：恐爆炸

健身網紅創「懶人爬山法」！　化學老師：恐爆炸

人妻生完第2胎…身材走樣被尪嫌棄

人妻生完第2胎…身材走樣被尪嫌棄

愛莉莎莎日本被搭訕「想跟我回飯店」！　還原過程笑了

愛莉莎莎日本被搭訕「想跟我回飯店」！　還原過程笑了

霸凌逼死女網紅　酸民認罪「判入獄1年」

霸凌逼死女網紅　酸民認罪「判入獄1年」

關鍵字：

網紅自婚離婚

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面