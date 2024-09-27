巴西網美穿白紗「和自己閃婚」！短命婚只維持1年　高調宣布離婚

▲卡利1年前才公開婚紗照，日前宣布「離婚」。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／編譯

長年生活在英國的巴西女網紅卡利（Suellen Carey）2023年以「自婚」吸引全球的目光，當時她為自己舉辦婚禮「嫁給自己」。然而短命婚姻撐不到1年，最近她便宣布，因為壓力過大，決定與自己「離婚」。

根據am730報導，現年36歲的卡利出生於巴西，現居倫敦。她2023年向40萬粉絲宣布結婚喜訊，然而結婚對象不是別人，正是她自己。為此，她還在倫敦舉辦了一場特別的婚禮，同時在Instagram公布婚紗照。而這場特殊的婚禮也成功吸引媒體的關注。

令人意想不到的是，僅過了1年，卡利突然宣布她已經和自己「離婚」。她解釋說，即使接受了心理諮商，她還是經常感到孤獨，所以她認為現在是時候要與自己離婚。

她表示，現在會重新開始嘗試和他人約會，但她也強調，自己不後悔嘗試單身生活，因為「每個人都應該有機會去探索自我，理解自我」。

卡利也在Instagram分享，她發現自我剖析和自我反省非常重要，就算只是對自己做出承諾，也非常有挑戰性，尤其是當你希望自己能夠一直保持完美。

她說，「我才發現給自己的壓力太大了，這讓我很疲倦。即使是在與自己的婚姻中，我也需要接受自己的不完美。」