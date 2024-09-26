人妻生完第2胎…身材走樣被尪嫌棄「姻緣求失敗」　氣炸想離婚



▲一名人妻不滿被老公嘲笑身材，卻被認為是開不起玩笑。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

夫妻間偶爾開玩笑是情趣，但若是涉及人身攻擊，恐怕會傷感情。一名人妻抱怨，老公拿她的身材來嘲笑，當下她嚴厲表示不喜歡，卻反被說是開不起玩笑，讓她氣憤又難過。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，她目前生完第2胎8個多月，身高170公分、體重68公斤，自己知道身材沒有很好。昨天開車出門時，經過一間廟，老公提到當初父母有來求姻緣，但他求的沒成功，因為老公希望另一半的條件是「腰束奶澎，卡稱頂叩叩」，身材曼妙的女生。

原PO聽完感到不開心，直接把車停路邊，質問老公是什麼意思，「為什麼要對自己的老婆講這種話？」沒想到老公也被激怒，認為她開不起玩笑，「不要在那發瘋！」令她不解到底是誰的問題，自己不想接受如此低級的玩笑，如今更萌生想離婚的念頭，「我覺得狠狠的被傷到，但他無感」，但又擔心自己是否太小題大作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言建議：「雙方都覺得好笑的才是玩笑，要不就是白目」、「妳老公超有病，可以變前夫了」、「妳不需要跟流行離婚，離婚率不差妳一個」、「挑他的弱點反擊回去」、「小事情不用太在意」、「這是妳的底線，想離婚就做吧，祝福妳順利」。

原PO補充，老公很常這樣，每次講話惹她生氣，就覺得是她小題大作，「開始不理我，讓我自己消化，完全不來哄的，讓事情過去就過去這樣！」她感到十分委屈，自己也有高薪穩定收入，完全不需要靠老公，「憑什麼身材不能說到頂好，但也沒差到哪，需要被他開這種玩笑？」

延伸閱讀

▸ 新加坡富婆出770萬重金求子邀「做到懷孕」 49歲男慘被榨乾

▸ 高雄2寶媽出門8天「餓死小女嬰」 被爆交友複雜…生父不同人

▸ 山西新娘遭多男「綁電線桿」求救無果 拍攝者緩頰：只是當地風俗