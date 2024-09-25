逼死30歲女網紅！　44歲酸民認了網路霸凌「判入獄1年」

▲ 愛莎不堪網友威脅輕生。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞TikTok網紅愛莎（Esha）長期遭受網友威脅與騷擾，今年7月不堪壓力輕生，終年僅30歲。一名44歲男網友25日出庭，承認2項網路霸凌罪名，判處12個月徒刑。

綜合亞洲新聞台（CNA）及《中國報》，愛莎本名拉潔絲瓦麗（Rajeswary Appahu），今年7月5日被發現輕生身亡，陳屍家中，而她在悲劇發生前一天還曾向吉隆坡警方報案，稱有網友在她的TikTok上用威脅性且粗俗的言語騷擾她，令她害怕自己可能遭人性侵、殺害。

警方調查相關紀錄後逮捕44歲貨車司機沙迪士古馬（B Sathiskumar），他被控於6月30日在TikTok上以侮辱性且不雅的字眼，發表淫穢的言論，意圖中傷愛莎，甚至羞辱愛莎的母親。

沙迪士古馬25日出庭受審，承認2項網路霸凌罪名，「我錯了，我不會再這麼做」，並請求法官原諒。律師也為他求情，稱他妻子患有身障，養育3個孩子，但每個月收入只有1500令吉（約新台幣1萬元），希望給他改過自新的機會。

法官最終宣判沙迪士古馬1年徒刑，並稱大眾應引以為戒，了解在網路上發表不當言論，將會面臨嚴重處罰。

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