健身網紅創「懶人爬山」！綁氦氣球減負重　化學老師：可能爆炸

▲大陸浙江一名朴姓男健身網紅拍影片，分享自己找到懶人爬山方法，就是在包包上綁氦氣球減輕負重；但朴男的方法被一名化學老師分析，坦言到一定高度可能爆炸，是有危險性的。（圖／翻攝自微博）

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大陸浙江近期有一名朴姓男健身網紅，發影片自稱找到「懶人爬山法」，他在背包上綁氦氣球減輕負重，引起許多網友熱烈討論，還有人想體驗看看。不過有一名高中化學老師看完後卻不推薦，說明氦氣球在高海拔地方容易爆炸，可能嚇到其他人，或是造成使用者飛起來後刮傷等情形。

據陸媒《上游新聞》報導，當地一名朴姓男健身網紅在影音平台分享找到「懶人爬山法」，影片中朴男把一顆充滿氦氣的白色大氣球綁在背包，興奮表示完全感受不到包包的重量，「有一點把我往上拖的感覺，這種徒步方式最適合懶人爬山了。」

朴男的影片吸引許多網友觀看，超過11萬人按讚、2萬多人留言，雖然被網友調侃「哪有懶人去爬山的」，但也有人支持朴男，「感覺這是一個新商機」。

事後朴男被問到怎麼發現「懶人爬山法」，他透露自己只是覺得好玩，還分享這個點子是他仿效國外的網紅用氣球讓包包浮在空中；除此之外，還有一部分的原因是他小時候看過動畫電影《天外奇蹟》，內容就是用氣球把房子飛起來。

綜合各種因素，朴男訂製了一個氦氣球，試試看能不能把包包或人往上拖，讓爬山輕鬆一點；不過他說這項計畫沒有完全成功，雖然氦氣球把包包往上拖替他減輕重量，結果爬山過程中，氣球被樹枝戳破了。朴男表示，他還是很滿意這次的測試，自認是個有趣的體驗。

「懶人爬山法」在大陸網上引起熱烈討論後，一名高中化學老師解釋這個原理，當氦氣密度小於空氣，自然會有一個升力，屬於一種物理效應；而針對氦氣球登山的安全性，化學老師認為氦氣雖然是惰性氣體，但想要有明顯的升力，必須用大量氦氣，這也容易使人飛起來後被刮傷，或是氦氣球掛在樹上；有風的情況下，氦氣球被吹走後人也可能發生危險。不僅如此，氦氣球在高海拔的地方容易爆炸，即使不會爆燃，也會嚇到周遭的民眾。

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