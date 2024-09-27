花蓮華西路破損下陷！　挹注千萬盼改善觀光門面道路

▲花蓮市華西路串聯七星潭及193縣道，大型重車往來頻繁，導致嚴重車轍、下陷和破損狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所提報內政部國土管理署「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，獲核定1,190萬元經費，要來辦理華西路提升街區道路品質改善工程。26日下午，市長魏嘉彥會同市民代表會以及議員魏嘉賢前往現勘，期盼盡速來改善花蓮市的觀光道路門面，打造安全舒適的行車環境。

花蓮市華西路緊鄰美崙產業園區和空軍基地，往北串聯七星潭及193縣道，周邊又坐落有國立東華大學美崙校區、海星中學和復興國小等校園，不僅有大型重車往來頻繁，通學車輛及觀光車潮也相當的多，長期下來導致該路段嚴重車轍，還有下陷和破損狀況。為此花蓮市公所提報計畫，獲內政部獲核定1,190萬元經費，預計完成預算程序後，最快在年底前發包動工。

▲▼市長魏嘉彥會同市民代表會以及議員魏嘉賢前往現勘。

26日下午，市長魏嘉彥會同市民代表會主席李振瑋、市民代表楊哲灃、莊依婕、田珍綺、謝宜萱、民心里長孫華祥、縣議員魏嘉賢共同前往華西路現勘，匯集地方意見，也了解未來工程施作方向。

魏嘉彥表示，華西路串聯七星潭與花蓮市區，是許多來到花蓮的遊客必經的道路，希望藉由工程來改善路面顛簸不平的現象，提升道路品質的同時也增加安全性，工程若順利發包，預計最快在年底前便會動工，屆時也會以半半施工，以不影響行車為原則，希望可以趕在春節假期前，以全新的道路環境迎接返鄉和觀光人潮。

市代會主席李振瑋則表示，花蓮市公所相當積極向中央爭取相關經費來改善道路環境，也感謝中央的支持，華西路是花蓮市與著名觀光景點七星潭的重要聯絡道路，希望藉由改善工程讓用路人更加平安，往後市代會也會持續支持市公所來辦理各項的道路改善工程計畫。

花蓮市華西路提升街區道路品質改善工程獲內政部國土管理署核定計畫經費1,190萬元，其中由中央補助九百九十九萬六千元，地方自籌款一百九十萬四千元。針對自籌款的部分，魏嘉賢議員也表示將透過議員建議款來減輕公所負擔，共同推動安全友善的道路環境。