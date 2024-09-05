波音副總裁來台說明「安全品質方案」　曝員工流失2成

▲波音公司品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全球最大飛機製造商之一的波音公司，近年來飛安事故頻傳，波音資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德，今（5日）來台召開「強化安全與品質」說明會，表示持續到全球各重要地區說明波音強化安全與品質，疫情時曾流失員工20％，目前回到6至7%，未來將併購美國航空Spirit擴大整合的效果。

伊麗莎白‧倫德指出，波音到全球重要地區說明如何強化安全與品質，讓外界更了解波音強化安全及捍衛品質的決心，這是一個全球性的計畫，波音強化競爭力非常好的機會，長期透過品質安全計畫推動，讓波音產品及員工同步達到盡善盡美。

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伊麗莎白‧倫德表示，品質改善過程中，是個跨部門及時間很長的一個策略，波音將投入龐大的資金，來進行各種改善，達到波音對FAA（美國聯邦航空總署）所做的承諾；777X交機非常期待，目前沒有相關的時間表，要取得FAA的認證才能上線。

波音重申確保飛機的安全與高品質，與工作場所的安全，伊麗莎白‧倫德提到將推出解決系統性問題的4類行動，包括擴大對員工培訓的投入、運用各種輔助工具、消除缺陷、提升安全與品質等。

伊麗莎白‧倫德提到，近期1月5日事件後，波音採取緊急控制措施與避險方案，包含針對關鍵系統增加生產線末端檢查、優化中央出口應急門的工作說明、減少非正常工作流程進入波音工廠，以及處理了現役機隊檢查中發現的不合規事項等。

她說，公司內部收集意見，員工提出建議就多出5倍，約7萬名員工提出約35000件建議，並納入獨立小組評估，包含飛機認證、安全與問責案等，昨來台後也拜訪交通部民航局對飛航計畫做出提升事項。

媒體問及疫情期間波音公司出現缺工情形，伊麗莎白‧倫德對此表示，疫情期間碰到許多困難，曾流失員工高達20％，重新招募離開員工後，目前已回到6至7%的水準，現在在員工招募已經能找到更適合的對象。

媒體也關心波音日前舉辦法說會，曾提及將併購美國航空Spirit，伊麗莎白‧倫德表示，併購最大供應商能簡化流程，供應鏈垂直整合也能發揮相輔相成的效果。