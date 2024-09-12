中秋疏運需求！蘇花和仁至崇德路段　9／13起暫停5天施工管制

▲▼因應中秋疏運需求，蘇花公路和仁至崇德路段將暫停施工管制。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局南澳工務段為中秋節假期疏運需求，蘇花公路和仁至崇德路段9月13日17時至18日8時暫停施工管制，9月18日後恢復平日08：00~17：00施工管制。

管制期間每日放行3次，放行時段：

●上午10:00~10:20

●中午12:00~13:00

●下午15:00~15:20

夜間17：00~隔日08：00及假日全天不管制，放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k)車輛將全數放行。

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東區養護工程分局表示，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，放行（含非管制）時段內，將依天候及道路巡查結果不排除有暫停放行之可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，請用路人配合依人員指揮引導通行。

公路局呼籲用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資