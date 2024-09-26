▲推動大眾交通運輸有成 台東市區公車搭乘數創新高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年積極推動大眾交通運輸，鼓勵民眾外出搭乘公共運具，為更方便接駁轉乘，今年並調整市區公車增班改點。近期統計公車月平均搭乘人次增加近1750人，今年至8月底截止共計有107358人搭乘，已超越歷年同期搭乘人次。同時，8月搭乘人數達到17400人，亦創下10年來單月搭乘新高紀錄，顯示縣府推動大眾運具已具成效，民眾對大眾交通運輸的依賴和需求持續成長。

台東縣政府持續積極向交通部公路局爭取經費，也重新全盤檢視縣內交通需求，除了根據市民需求調整班次，亦自113年6月起將市區循環線的起訖點改為火車站；這些措施對提升市區公車的服務品質起到了關鍵作用，大大增加路線搭乘便利性。縣民蔣先生表示：「現在的班次安排更合理，等車時間縮短了很多，去火車站也不用擔心搭錯方向了。」

除了市區公車的加班改點，縣府也持續推動TPASS通勤月票方案，使利用大眾交通工具的民眾更加省錢省力。臺東縣長饒慶鈴則指出，非常高興看到市區公車搭乘量創下新高，縣府會持續致力於提升公共交通服務品質，歡迎縣民朋友搭乘市區公車，更鼓勵遊客來台東市區觀光時搭乘大眾運具，不僅便利又符合低碳旅遊環保概念。

台東縣政府強調，將持續關注市區公車運營狀況，並根據縣民朋友的回饋進行調整和改進，確保市區公車的服務品質，也滿足民眾與遊客的出行需求。