台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會　26日與線上展同步開幕

▲台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府以「南島漣藝」為主題，再次帶領台東在地工藝家群，26日起至28日參與在新加坡舉辦的2024「FIND 亞洲設計博覽會（Design Fair Asia）」，展出台東工藝設計系列作品，內容包括5組代表工藝家和6組國際交流駐村工藝家的創作，全面呈現台東獨特的南島文化工藝。

首日下午在台東展區舉辦開幕音樂表演，邀請台東在地比砂麓樂團主唱 Anu（古丞君）演出，帶來富有南島風情的音樂體驗。台東以多元又極具特色的工藝品，再次帶給新加坡民眾驚喜，也期望來自國際的參觀者能感受並探索台東的文化魅力與創作精粹。展覽同步開設線上展區，自9月26日起至10月31日止，國內的朋友們也可透過「南島漣藝線上展覽館（https://reurl.cc/E6QlGm）」一飽眼福，歡迎參觀。

台東縣長饒慶鈴表示，台東，這座位於台灣東南方的南島文化城市，擁有豐富的族群文化與獨特的藝術風貌。縣府多年來積極推動慢經濟和南島文化創新，使台東在國際間展現出其獨特的文化核心。藉由持續的國際交流和工藝駐村活動，希望深化島與島之間的文化分享。

今年，台東縣再次參與在新加坡舉辦的「FIND 亞洲設計博覽會（Design Fair Asia）」，期盼透過這一國際舞台，以南島文化為題，開啟與世界的交流對話。同時，也希望無法到場的朋友能夠透過網路欣賞本次展覽的精彩內容，讓南島文化的魅力得以更廣泛地傳遞。

此次展覽內容包括台東在地遴選出5家具代表性的工藝家，如棉麻屋、阿布斯布農傳統服飾工作室、角琉璃、陳淑燕與高獻庭，涵蓋織品、琉璃、樹皮和精細木雕等媒材形式，工藝家們將親自在現場與國際觀眾交流。

此外，還會展出6組以南島文化為主題的國際駐村交流作品，包括台東在地工藝家章嘉慧、王渝菁與蘇鈺婷，以及來自泰國、新加坡和東加的3位國際駐村工藝家：泰國當代珠寶工藝家魯蒂·譚恰倫 (Rudee Tancharoen)、新加坡編織工藝家凱利·利默里克 (Kelly Limerick)及東加的樹皮彩繪工藝家圖伊·艾瑪·吉利斯 (Tui Emma Gillies)，展出樹皮工藝、複合媒材、陶作與金工等作品。展覽於26日上午10時起在新加坡金沙灣展覽中心 Hall F - 1E20 區開展，為期3天，邀請對太平洋文化工藝有興趣的民眾把握時間前來觀展交流。

為提供更便捷的觀展體驗，特別規劃了不受時空限制的「南島漣藝線上展覽館（https://reurl.cc/E6QlGm）」，展期與實體展會同步開幕，自9月26日起展出至10月31日止，歡迎於線上欣賞本次展覽作品，一同分享台東工藝之美。