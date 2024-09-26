饒慶鈴推慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝全台第二

▲台東縣榮登遠見競爭力全台第二 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

遠見雜誌26日公布2024年縣市總體暨永續競爭力調查結果，台東縣延續五星縣長佳績，並在全台競爭激烈的調查中脫穎而出，榮獲全台第2名（僅次於台北市），一般縣市組更排第1，較2023年提升5個名次，即使資源相較於其他縣市少，但卻能突破限制，在許多項目上創造優勢，成為今年最大的黑馬。台東縣長饒慶鈴表示，台東持續推動「慢經濟」，讓台東更堅定銜接世界永續潮流同步邁進，這份殊榮是全體鄉親共同努力的成果。

遠見雜誌的縣市長施政滿意度與縣市總體暨永續競爭力調查，一直以來都是關注各縣市發展的重要指標。根據總體競爭力評比調查，台東縣在今年競爭力總榜中不僅奪得一般縣市組冠軍，更排名全台第2，成為關注焦點；特別是在「醫療衛生」指標中，台東縣勇奪全台第1名，並在「社會永續」、「治理永續」、「教育與文化」等多項指標中穩居領先地位。值得一提的是，台東在「社會永續」方面進步幅度最大，共囊括6項指標冠軍，實至名歸，被譽為「競爭力典範之城」。

台東縣在多項施政指標中都創下歷年最佳表現。今年在33項細項指標中奪冠，超越台北市26項，成為奪冠王。新竹縣位居第3名，擁有20項指標。在地方財政方面，嘉義市、台東縣、新竹縣、彰化縣與南投縣在人均負債數上表現最佳，顯示出穩健的財政管理能力。

饒慶鈴強調，自她上任以來，持續推動「慢經濟」政策，帶領臺東走出一條獨特的發展之路，秉持著「開放、整合、創新」的行政理念，透過「一快一慢」的施政策略，讓慢經濟逐漸在各項縣政上展現成效，觀光、建設、產業與招商等領域皆取得亮眼成果；饒慶鈴特別感謝縣府團隊與全體鄉親的支持，並表示未來將繼續穩健推進各項政策，有信心一步步將台東的未來打造成更加精彩的願景。