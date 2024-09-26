義大利慢食全球年會將開幕　7組慢食廚人「讓世界看見台東」

▲義大利慢食全球年會台東館即將開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

兩年一度的慢食全球年會，26日起連續五天在義大利杜林市多拉公園登場，台東縣長饒慶鈴25日率領7組台東慢食廚人以國家館的規格於展區布展，為接下來每天三場精彩的飲食文化展演蓄勢待發，全力以赴，力求驚豔全球！

饒慶鈴表示，參展店家自四月得知獲選以來，便全力投入籌備工作，縣府也更努力的輔導店家在品牌行銷及國際慢食活動上的英文互動介紹等，就是要把臺東慢食精神原汁原味分享給國際友人，除了期待能讓更多人愛上台東，也期許台東在永續議題的實踐上，能展現出最具傳統智慧卻也最怡然自得的姿態。

台東縣政府農業處說明，這次7組台東慢食廚人分別是來自都蘭部落傳統糯米酒、產自金崙的精品咖啡、用鹿野紅烏龍茶發酵而成的康普茶、崁頂部落的布農小米飯、電光部落有機米做成的飯糰、永續漁法捕獲的白旗魚鬆以及融合台東食材風味的德國麵疙瘩。

其中，來自都蘭部落的出力釀酒廠，是台東第一家取得製酒許可證的傳統釀酒廠，由返鄉的都蘭部落阿美族人，和家人一起縫補文化斷層，找尋、復興阿美族釀酒傳統，依循傳統的釀酒方式，從採集草藥開始，製作傳統酒麴，釀出部落老人家認同的滋味。主理人阿詮、莎莎、乃文表示，此次獲選為臺東代表隊，有機會把傳統酒麴的製作及釀酒文化帶到義大利，希望讓世界品嚐臺東阿美族傳統糯米酒並留下深刻印象。

在台東積極推廣生態農法，並打造台東咖啡文化是弘典大哥的理想，艾蘭哥爾的農場採多層次栽培，農園自成一體生態循環；他說到，這次將把臺東精品咖啡帶到義大利與世界友人分享，並介紹臺東的風土與咖啡的風味密不可分的關係。

由一群斜槓青年從各地移居台東鹿野創立的「共農共食」，主理人樂天、琦琦本著「享受泥土的香氣及腳掌的踏實，珍惜舌尖上的每一口單純」的理念，將理想落實在生活中；他們說明，這次為了把臺東的紅烏龍和山茶帶到義大利，特別提前兩週出發到當地發酵康普茶，希望分享臺東茶文化及發酵茶的技術。

來自海端鄉崁頂部落的胡郁如 (Ibu)，與爸媽一起推動復興部落的小米文化，把曾經失傳的小米重新種回來，也學習小米的烹煮，讓族人再次品嚐小米飯的滋味；胡郁如表示，很期待把布農傳統小米飯帶到義大利， 與國際分享蓋亞那在部落文化復興中「保種」和「留種」的努力。

關山電光部落的熱血阿美族青年黃瀚，大學時離開家鄉學習精緻農業，畢業後與太太薰平，一起返鄉推動有機耕作，並創立了「日出禾作社」跟大家分享家鄉的美味，更做出全台第一杯「零碳咖啡」；黃瀚指出，這次他帶著自己種植的電光有機米，將於年會展館復刻部落傳統的飯糰，也以返鄉青年的身份，分享在傳承族群文化的經驗。

來自成功漁家第三代的昱濱、筱倩，強調「友善海洋、全食物利用、海岸採集文化」，經營旗遇海味品牌，支持以友善漁法捕撈的成功漁船，同時致力保留台東碩果僅存的鏢旗魚文化及推廣永續海洋的議題；他們表示，這次將把成功鎮的鏢旗魚文化帶到同為旗魚產地的義大利，越洋交流友善漁業。更把手鏢白旗魚肉做成魚鬆，帶到年會現場與國際友人分享。