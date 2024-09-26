　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

義大利慢食全球年會將開幕　7組慢食廚人「讓世界看見台東」

▲義大利慢食全球年會台東館即將開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲義大利慢食全球年會台東館即將開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

兩年一度的慢食全球年會，26日起連續五天在義大利杜林市多拉公園登場，台東縣長饒慶鈴25日率領7組台東慢食廚人以國家館的規格於展區布展，為接下來每天三場精彩的飲食文化展演蓄勢待發，全力以赴，力求驚豔全球！

饒慶鈴表示，參展店家自四月得知獲選以來，便全力投入籌備工作，縣府也更努力的輔導店家在品牌行銷及國際慢食活動上的英文互動介紹等，就是要把臺東慢食精神原汁原味分享給國際友人，除了期待能讓更多人愛上台東，也期許台東在永續議題的實踐上，能展現出最具傳統智慧卻也最怡然自得的姿態。

台東縣政府農業處說明，這次7組台東慢食廚人分別是來自都蘭部落傳統糯米酒、產自金崙的精品咖啡、用鹿野紅烏龍茶發酵而成的康普茶、崁頂部落的布農小米飯、電光部落有機米做成的飯糰、永續漁法捕獲的白旗魚鬆以及融合台東食材風味的德國麵疙瘩。

其中，來自都蘭部落的出力釀酒廠，是台東第一家取得製酒許可證的傳統釀酒廠，由返鄉的都蘭部落阿美族人，和家人一起縫補文化斷層，找尋、復興阿美族釀酒傳統，依循傳統的釀酒方式，從採集草藥開始，製作傳統酒麴，釀出部落老人家認同的滋味。主理人阿詮、莎莎、乃文表示，此次獲選為臺東代表隊，有機會把傳統酒麴的製作及釀酒文化帶到義大利，希望讓世界品嚐臺東阿美族傳統糯米酒並留下深刻印象。

在台東積極推廣生態農法，並打造台東咖啡文化是弘典大哥的理想，艾蘭哥爾的農場採多層次栽培，農園自成一體生態循環；他說到，這次將把臺東精品咖啡帶到義大利與世界友人分享，並介紹臺東的風土與咖啡的風味密不可分的關係。

由一群斜槓青年從各地移居台東鹿野創立的「共農共食」，主理人樂天、琦琦本著「享受泥土的香氣及腳掌的踏實，珍惜舌尖上的每一口單純」的理念，將理想落實在生活中；他們說明，這次為了把臺東的紅烏龍和山茶帶到義大利，特別提前兩週出發到當地發酵康普茶，希望分享臺東茶文化及發酵茶的技術。

來自海端鄉崁頂部落的胡郁如 (Ibu)，與爸媽一起推動復興部落的小米文化，把曾經失傳的小米重新種回來，也學習小米的烹煮，讓族人再次品嚐小米飯的滋味；胡郁如表示，很期待把布農傳統小米飯帶到義大利， 與國際分享蓋亞那在部落文化復興中「保種」和「留種」的努力。

關山電光部落的熱血阿美族青年黃瀚，大學時離開家鄉學習精緻農業，畢業後與太太薰平，一起返鄉推動有機耕作，並創立了「日出禾作社」跟大家分享家鄉的美味，更做出全台第一杯「零碳咖啡」；黃瀚指出，這次他帶著自己種植的電光有機米，將於年會展館復刻部落傳統的飯糰，也以返鄉青年的身份，分享在傳承族群文化的經驗。

來自成功漁家第三代的昱濱、筱倩，強調「友善海洋、全食物利用、海岸採集文化」，經營旗遇海味品牌，支持以友善漁法捕撈的成功漁船，同時致力保留台東碩果僅存的鏢旗魚文化及推廣永續海洋的議題；他們表示，這次將把成功鎮的鏢旗魚文化帶到同為旗魚產地的義大利，越洋交流友善漁業。更把手鏢白旗魚肉做成魚鬆，帶到年會現場與國際友人分享。

ET快訊
陳致遠稱「過去了」　蔡明里怒批幹話
PS5 Pro搶翻！　他花21萬獲得「保證購買資格」
狂偷蝦皮18間智取店　5人撈127萬
快訊／父母和妻子17人被帶走！黃紹庭仍失聯　檢籲：盡快出面
超思秦語喬放款2208萬　女兒同學卑微求援：母后大人
法院定案！民視賠錢　胡瓜退出除夕節目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

房屋稅新制上路　多屋族將加重課稅

推動大眾交通運輸有成　台東市區公車搭乘數創新高

台東縣延平鄉、東河鄉　公布113年度地籍圖重測結果

綠色奧斯卡！野望影展列車駛進校園　精選紀錄片登場

義大利慢食全球年會將開幕　7組慢食廚人「讓世界看見台東」

饒慶鈴推慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝全台第二

提升消防人員救災能力　南消第三大隊辦理救災安全訓練

全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報　榮獲全球創新成果獎

台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會　26日與線上展同步開幕

海巡署署務會報移師花蓮舉行　助提振經濟

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

房屋稅新制上路　多屋族將加重課稅

推動大眾交通運輸有成　台東市區公車搭乘數創新高

台東縣延平鄉、東河鄉　公布113年度地籍圖重測結果

綠色奧斯卡！野望影展列車駛進校園　精選紀錄片登場

義大利慢食全球年會將開幕　7組慢食廚人「讓世界看見台東」

饒慶鈴推慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝全台第二

提升消防人員救災能力　南消第三大隊辦理救災安全訓練

全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報　榮獲全球創新成果獎

台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會　26日與線上展同步開幕

海巡署署務會報移師花蓮舉行　助提振經濟

午休開房！女律師自曝當上司「小三」　她直言：他愛我愛到死

快訊／蘭嶼24歲女遊客內出血！黑鷹直升機跨海馳援送醫

賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

打造下個ZB1！Ment電視台來台選秀　「12歲↑皆可參加」報名開跑

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

紀錄片《淬火》曝光殲-20巡台？　陸國防部：想去就去不必大驚小怪

「圓點的強迫妄想」再現！草間彌生個展12月登台　近70組作品一次看

先探／蘋果AirPods切入助聽器市場

中華eMOVING推「安全駕駛＆金卡納挑戰賽」　11／3桃園報名開跑

先探／外資重新關注液冷散熱產業

新手貓爸顧小孩....超暴力又踹又打 被抓包秒縮角落網笑：差點跪算盤

地方熱門新聞

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」！罕見畫面曝

台積電嘉義廠遺址「挖到人骨遺骸」　最新清理進度曝光

南投縣孝女王嘉琪、陳姿妤獲全國孝行獎

大溪武嶺橋科技執法狂開單　民代現勘

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡應永續營運！

「全球前 2% 頂尖科學家」出爐　慈濟17人上榜

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

嘉義縣市明年教師節不送卡片　改送600禮券

駕賓士車載友人前往吳健保靈堂悼祭忘鎖車門30萬元被竊

南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽　即起收件

南消四大主動走進校園推廣防災教育

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

更多熱門

相關新聞

慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝第二

慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝第二

遠見雜誌26日公布2024年縣市總體暨永續競爭力調查結果，台東縣延續五星縣長佳績，並在全台競爭激烈的調查中脫穎而出，榮獲全台第2名（僅次於台北市），一般縣市組更排第1，較2023年提升5個名次，即使資源相較於其他縣市少，但卻能突破限制，在許多項目上創造優勢，成為今年最大的黑馬。台東縣長饒慶鈴表示，台東持續推動「慢經濟」，讓台東更堅定銜接世界永續潮流同步邁進，這份殊榮是全體鄉親共同努力的成果。

全球健康城市聯盟大會　台東縣獲全球創新成果獎

全球健康城市聯盟大會　台東縣獲全球創新成果獎

台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會

台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會

八旬植物人8年未曾返家 創世助其回家慶生團圓

八旬植物人8年未曾返家 創世助其回家慶生團圓

台東中毒案缺最後拼圖：小米來源、曾嬤解剖報告

台東中毒案缺最後拼圖：小米來源、曾嬤解剖報告

關鍵字：

慢食義大利台東

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面