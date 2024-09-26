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全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報　榮獲全球創新成果獎

▲全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一連三天在韓國首爾召開的第十屆全球健康城市聯盟大會，今年主題以｢更智慧、更健康的城市，共創美好未來｣來辦理，台東縣由副縣長王志輝率團參與，以卓越的創新成果，在來自全球100多個城市、200多件成果作品的競爭脫穎而出，榮獲｢AFHC全球創新成果獎｣大獎，表現令人矚目。

台東縣政府表示，台東縣消防局以「智慧雲端救護資源整合平台-5G智慧行動急診室系統Smart Cloud Emergency Resource Integration Platform - 5G Smart Mobile Emergency Room System」創新計畫獲評審委員一致認同獲得青睞，顯示台東縣府團隊在緊急醫療救護的非凡成就具備獨特的優勢與實力，殊為不易。現場由王志輝代表上台領獎，接受1000多位全球與會者掌聲，令人感動。

另外，台東縣還獲選了7張海報展出，為台灣展示最多的縣市，涵蓋國計處、環保局、地政處、文化處、消防局、衛生局及基層衛生所的多項成果，充分展現了台東在健康城市和高齡友善城市環境營造上的全方位努力，讓世界看見。

除了參加3天國際研討會外，縣府團隊也由國立陽明交通大學郭憲文教授、也為台東縣健康推動委員會委員，專程安排參訪韓國延世大學社會處方據點﹑數位健康中心及拜會原州市政府進行交流，由原州市副市長代為接見︒

台東縣長饒慶鈴提到，台東擁有健康自然的生活環境以及獨特的慢生活態度，「慢經濟」是最適合台東發展的道路，縣府團隊持續以快思維、高效率，營造台東有品味的生活質感政府將持續推動開放整合的創新理念，以「一快一慢」推動慢經濟的核心理念。此次獲獎是對台東在全球健康城市發展上的肯定，除了吸取全球健康城市經驗外，對於各局處在業務規劃及策略上也收穫很多，未來，台東將持續以SDGs17永續目標持續接軌與實踐，擴展更智慧、更健康的城市建設，與全球共同創造美好未來。

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