嘉義縣130人瑞獲贈9000元重陽禮金　女比男多一倍

▲▼ 嘉義縣長翁章梁重陽節前夕致贈各鄉鎮百歲人瑞禮金、金飾 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

10月11日為重陽節，嘉義縣長翁章梁提前拜訪嘉義縣百歲人瑞，前往新港鄉林福來先生、黃何金環女士，以及大林鎮陳興灶先生家中，送上縣府重陽禮金9000元，及賴清德總統致贈的金鎖片項鍊，今年剛滿百歲的陳興灶先生另獲總統府敬老狀，翁章梁分別為3位人瑞掛上項鍊，獻上最深祝福。

大林鎮陳興灶先生今年滿100歲，過去擔任大林糖廠司機，與相差13歲的太太相識，結縭至今相伴近70年，育有2子1女。陳興灶練太極拳40年有餘，現在每日晨起會先在床邊動動手腳再下床梳洗，面色紅潤，喜歡開著電動代步車出門散心。

新港鄉現年104歲的林福來先生為新港媽契子中最年長者，育有5子3女，多次當選模範父親，子孫後輩已至第五代，作息規律飲食均衡，平日喜歡聽歌、唱歌及養花。

新港鄉另一位人瑞為102歲的黃何金環阿嬤，育有4子4女，受日本教育影響而喜歡哼唱日本歌，過去從事賣魚，算數速度極快，長壽秘訣為飲食單純均衡，每天都要吃稀飯、魚、蛋、菠菜及水果，黃何金環也經常與住對面的林福來先生聊天說話。

翁章梁指出，藉著重陽節的到來向長輩表示敬意，他們年輕時都為這片土地努力打拼，台灣之所以能有今日的成就，長輩扮演極為重要的角色。

翁章梁說明，嘉義縣共有130位人瑞，女性90位，男性40位，縣府積極推廣長照政策，在各地廣設據點並邀請長者到據點參與活動，很多長輩反應在據點裡可以交朋友，也能開心運動，歡迎更多長輩前往據點，也祝福長輩們常保好心情，維持身體健康。

社會局指出，嘉義縣今年百歲人瑞有130位(滿百48人、逾百82人)，9月30日至10月4日將由縣府同仁前往各鄉鎮市發放重陽敬老禮金，65至89歲老人家每人禮金3000元；90至99歲6000元；百歲以上每人禮金9000元。