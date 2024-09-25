養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

▲▼ 嘉義縣接獲傷狗檢舉電話，家畜所與警方一查連同飼主共4人遭罰近28萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所（下稱家畜所）去年底接獲大林鎮周姓女子通報，其所飼養犬隻遭簡姓兄弟持鐵棍與玩具槍攻擊受傷，經調查周女未善盡犬隻管領責任，多次疏縱犬隻勸導仍未改善，又追咬簡姓兄弟家人，因此憤而攻擊，後續追查發現，周姓女子與簡姓兄弟及其配偶均未為所飼養犬隻完成寵物晶片、絕育與狂犬病注射等，家畜所依動物保護法（下稱動保法）與動物傳染病防治條例（下稱動傳條例）中有關傷害、犬隻疏縱與飼主責任等規定，開罰4人共27萬9千元。

家畜所表示，報案人周姓女子共飼養7犬隻，未植寵物晶片，也未盡絕育與狂犬病注射等飼主責任，並長期放任犬隻在外遊蕩追咬路人，屢勸不聽，多次追逐簡姓兄弟家人甚至追咬幼兒，簡姓兄弟氣憤之下，持鐵棍與玩具槍攻擊犬隻造成輕傷，簡姓兄弟也坦承攻擊行為。續查簡兄、簡弟配偶亦分別飼養犬隻，也未依規定盡飼主責任。

依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，同法第30條亦規定，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。犬隻出入公共場所應由七歲以上人伴同，違者亦可依動保法開罰3千至1萬5千元。

家畜所說，本案周女確有疏縱犬隻，且管領的7犬隻皆無寵物登記資料、未予以絕育及未施打狂犬病，明顯違反動保法與動傳條例，簡姓兄弟因故意攻擊犬隻造成傷害，也違反動保法，分別對周女、簡兄、簡弟及其配偶分別被開罰8.6萬、9.8萬、1.5萬與8萬，總計27.9萬元。

家畜所長林珮如表示，今年初六腳鄉也有民眾不滿鄰居犬隻長期吠叫噪音，憤而持BB槍攻擊案件，雖依動保法開罰1.5萬，但追究乃飼主未善盡管領責任，且分析警察局提供民眾因「動物竄出」報案案件內容，與嘉義縣精準捕抓通報案件處置內容，發現追車咬人、造成環境糟亂與噪音等肇事犬隻7成以上有主人，其中餵養造成犬隻群聚肇事比例佔7成5，顯示民眾缺乏動保意識，請飼主務必管領好，家畜所將持續加強執法。