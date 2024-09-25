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南投人瑞暨模範父親黃明枝獲贈重陽禮金　開心點鈔要請縣長吃飯

▲南投縣長許淑華在重陽節前拜訪魚池鄉人瑞黃明枝。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華在重陽節前拜訪魚池鄉人瑞黃明枝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為在重陽節前夕表達對百歲人瑞的祝福， 自23日起逐一造訪全縣109位百歲人瑞，致贈每人1萬元禮金和紀念品；獲選今年南投縣模範父親的魚池鄉104歲人瑞黃明枝，從縣長許淑華手中搶得「頭香」、雙手俐落地點鈔，還答應要請大家吃午飯，引得全場笑聲掌聲不絕於耳。

許淑華24日偕縣府社勞處長林志忠、魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉農會理事長劉啟行、日月潭文武廟總經理黃永昌、縣議員王秋淑、魚池鄉代會主席梁政裕、副主席王若嵐等人，齊赴魚池鄉大雁村向黃明枝道賀，也親自為老人家佩掛衛福部提供的金鎖片，再送上縣府、鄉公所、文武廟、鄉農會共4個禮金紅包。

▲南投縣長許淑華在重陽節前拜訪魚池鄉人瑞黃明枝。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，黃明枝除耳力比較差，在晚輩家人照顧下過得很開心、眼力腳力體力都很好，她還逗黃明枝說「數數看有幾張」，老人家則毫不含糊地當場點起鈔來，不一會兒就開心回答「1萬啦！」，許淑華又打趣問「要不要請客」，老人家笑得闔不攏嘴直說：「大家恭喜啦！『中晝（中午）』做伙來簡單、我請哦！」

▲南投縣長許淑華在重陽節前拜訪魚池鄉人瑞黃明枝。（圖／南投縣政府提供）

黃明枝家屬向許淑華指出，黃明知得知「縣長要來」，高興得睡不著覺，一早還連枴杖都沒拿，就急忙走到屋前等著迎賓，還特別回贈一盆自己栽種的漂亮蘭花，老人家實在非常「勾錐（可愛）」。

縣府社勞處指出，全縣目前共有117位百歲人瑞，其中男性43人、女性74人，女性人瑞人數是男性的1.7倍；今年滿百歲有38人、逾百歲79人，其中有8人（滿百3人、逾百5人）居住外縣市；今年滿百歲者將轉頒總統敬老狀1幀，居住外縣市的8位縣籍人瑞則另行專送。

南投各鄉鎮市人瑞中，依次為南投市34人、竹山鎮15人、草屯鎮12人、名間鄉10人、埔里鎮9人、鹿谷鄉8人、中寮鄉7人、水里鄉6人，國姓鄉、魚池鄉各5人，信義鄉、仁愛鄉各3人；今年最高齡者是106歲的南投市王振下、名間鄉蔡親金，女性最高齡者是105歲的信義鄉陳招。

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