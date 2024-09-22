全國社區大學促進會嘉義縣登場　籲公私協力推動淨零

▲ 2024社區大學全國研討會在嘉義縣召開 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

社區大學全國促進會於21日至23日在嘉義縣辦理「淨零之路，社大同行：2024社區大學全國研討會」，22日安排演講與圓桌論壇，邀請環境部長彭啟明專題演講「從中央到地方，公私協力的淨零之路」，呈現公私協力建構韌性社會的活力。

▲嘉義縣長翁章梁邀請體驗生態友善，一起打造淨零之路 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁邀請大家一定要來嘉義體驗生態魚源永續的友善釣魚活動、參訪淺山農業的創新案例及日常獨有的地方知識學，從社大、社區的行動經驗收穫在文化與生活中實踐淨零轉型的可能路徑與結伴同行的好夥伴，透過議程交流，嘉義縣政府將致力與各界互助共好，以達全民終身學習與社區永續發展，共建淨零韌性社會。

社區大學邁入第26週年，為台灣重要的終身學習與公共人才養成基地，嘉義縣政府致力提供縣民終身學習機會及資源，逐年增編預算，顯示對社區大學業務的積極投入與重視。

今年嘉義縣更榮獲教育部核定專案計畫輔導辦理社區大學專屬校區環境改善，連結中央、地方政府及社區大學共同協力，優化社區大學辦學環境，促進社區大學永續經營。

為呼應「2050淨零排放」政策，研討會希望整合跨部會資源，連結個人、企業、非政府組織等多元角色投入轉型工作，以吸收、消除造成地球暖化的溫室氣體。因此，研討會特別以「淨零轉型」為題，藉此向全國各地的公民社群介紹公私協力推動淨零轉型的架構。

▲環境部長彭啟明專題演講「從中央到地方，公私協力的淨零之路」。（圖／嘉義縣政府提供）

研討會並邀集全國各地社區大學校務工作者、講師、學員、公民團體、新創事業、政策制定者、關心淨零轉型議題的社會大眾共襄盛舉，促進社會各界從社區為本的角度，認識與交流彼此在議題上可能協作的方向。

活動分為「山海之間．見學小旅行」、「研討會」、「社大行動展」三大環節，21日行程主要為戶外社區見學，帶領與會者走入嘉義縣，認識在地與永續生活有關的議題社群與案例；23日將進行社大核心課題，討論以社大為場域的淨零生活和社會轉型路徑，包括環境部「淨零綠生活」推動策略、2040農業淨零四大政策－「減量」、「增匯」、「循環」、「綠趨勢」及淨零轉型願景。